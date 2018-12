El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat aquest dijous impulsar la renovació de 42 trens de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb presència d'amiant, el que implicarà una inversió de 555 milions d'euros.





Ho ha explicat en roda d premsa el president del consell d'administració i conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que ha recordat que l'amiant trobat en aquests trens -- dels més antics i en la L1 i L3- - no representen un risc per a la salut per a usuaris ni treballadors, però generen problemes de manteniment en no poder manipular les peces amb derivats d'aquest material.





Ha autoritzat que TMB formalitzi els acords de finançament --especialment amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI)-- tot i que el cost serà assumit per l'ATM, les administracions consorciades s'efectuaran aportacions durant 20 anys per cobrir aquest cost de 555 milions, ha explicat Calvet, que ha dit que aquesta operació no quedarà afectada per les revisions que es facin del pla de millora per la congelació de tarifes del transport públic a Barcelona.