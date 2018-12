Els acusats del 'procés' seguiran a la presó per risc de fuga o reiteració delictiva

La Sala respon que el risc de fuga o de reiteració delictiva que justifica la mesura cautelar no ha variat després de les qualificacions provisionals de les acusacions.





El Tribunal Suprem ha rebutjat una vegada més excarcerar l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull en considerar que la seva situació de presó provisional es reforça pel fet que la celebració del judici pel 'Procés 'és propera.





La Sala Penal de l'alt tribunal ha dictat en un acte, amb data de 12 de desembre, en el qual estudia la petició que van fer aquests tres acusats, que es troben al centre penitenciari de Lledoners (Barcelona), abans de posar-se en vaga de fam.





Els advocats de Sànchez, Rull i Turll van argumentar, entre altres coses, l'existència de discrepàncies entre el Ministeri Públic i l'Advocacia de l'Estat en demanar penes de presó dispars per als líders independentistes a la presó i els que es troben en llibertat.





Els lletrats van exposar que els acusats en llibertat es "s'enfronten a penes de presó tant o més greus" que els seus defensats i que es troben en les "idèntiques" circumstàncies que la Sala ha estudiat per entendre que hi ha risc de fuga per als que es troben empresonats provisionalment.





De fet van comparar els seus casos amb el més gran dels Mossos Josep Lluís Trapero que està en llibertat, malgrat ser acusat també per delicte de rebel·lió per cooperar amb els independentistes en els successos del 20 i 21 de setembre davant de la Conselleria catalana d'Economia i en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, causa que es porta a l'Audiència Nacional. També, han recordat altres casos de corrupció o el de 'La Rajada', els responsables no han estat enviats a presó després de conèixer una sentència.





"IGUALTAT D'ARMES" A LA VISTA ORAL





A això van afegir que no allargava la "igualtat d'armes" i indefensió durant la celebració de la vista oral causa de les "dificultats per poder reunir lletrats i acusats". Finalment, van destacar que la durada del judici s'allargaria durant mesos donada a la nombrosa prova que han sol·licitats les acusacions i que ha estat admesa pel tribunal.





No obstant això, la Sala respon que el risc de fuga o de reiteració delictiva que justifica la mesura cautelar imposada pel jutge instructor de la causa Pablo Llarena --tot i Sànchez es troba privat de llibertat des d'unes setmanes abans, ja que la decisió la va adoptar l'ex jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela-- no ha variat després de les qualificacions provisionals de les acusacions.





És més, explica que aquests escrits "posa de manifest que la celebració del judici oral està encara més pròxima" i "lluny d'operar com un fet que debilita la procedència de la presó preventiva reforça la seva genuí significat".





Finalment, els magistrats asseguren que la seva permanència a la presó preventiva "no implica una vulneració de dret a la defensa", ja que està garantit de la "mateixa manera per a tots els acusats, estiguin o no privats de llibertat".