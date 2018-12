Renfe cancel·larà demà divendres, 14 de desembre, un total de 154 trens dels habitualment programats, 84 d'ells d'AVE i Llarga Distància i altres 70 de Mitja Distància, davant la vaga d'interventors de bord convocada per CC.OO.





Els trens que es cancel·len per no estar inclosos en els serveis mínims fixats pel Ministeri de Foment per a l'atur representen el 21,7% dels AVE que solen circular cada divendres i el 34,6% dels de Mitja Distància.





El Departament que dirigeix José Luis Ábalos ha dictat serveis mínims davant l'atur que garanteixen la circulació de fins al 78% dels trens d'AVE i Llarga Distància programats habitualment els divendres i el 65,35% dels regionals.





Així mateix, asseguren la circulació del 78% dels trens de Rodalies de Madrid en les franges d' 'hora punta' i el 65% a la resta de la jornada en el cas de Madrid. En el cas dels de València, Sevilla i Múrcia, els mínims oscil·len entre el 50% i el 75%.





Per determinar aquests serveis essencials, Foment ha tingut en compte que la vaga s'ha convocat en un dia "d'excepcional mobilitat de viatgers, en què coincideix la mobilitat pròpia d'una jornada laborable amb la de l'inici d'un cap de setmana".





Amb la seva convocatòria de vaga, CCOO pretén denunciar la "falta de personal" que presenta el col·lectiu d'interventors que, segons el sindicat, "fa impossible prestar un servei de qualitat amb la seguretat desitjable per als viatgers".





Segons assegura, el nombre de trens d'AVE i Llarga Distància que circulen sense interventor a bord ha augmentat, de manera que els "viatgers paguen per un servei que no reben".





Per a CC.OO., aquesta situació és encara "més greu" quan el tren que circula sense interventor és dels considerats de servei públic, és a dir, els regionals o de mitja distància, i que, per tant, reben una subvenció de l'Estat.





SERVEIS MÍNIMS TAMBÉ A RODALIES





La Conselleria de Treball de la Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% entre les 6.00 i les 9.30 hores i entre les 17.00 i els 20.30 hores per als trens de les línies R3, R4, R11, R12, R13, R14, R16 i RG1 afectats per la vaga convocada per a aquest divendres per CC.OO.





Durant la resta de la jornada, el servei serà d'un 33%, i la resta de línies funcionaran amb les seves circulacions habituals, segons ha informat Renfe en un comunicat aquest dijous.





La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 78% dels trens afectats, que són aquells que es realitzen amb personal de Barcelona, mentre que als trens Avant el servei és d'un 65%.