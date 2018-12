Michael Cohen, exadvocat personal de Trump, condemnat a tres anys de presó

Michael Cohen, antic advocat personal del president nord-americà Donald Trump, ha estat condemnat aquest dimecres a tres anys de presó pel seu paper en el pagament de diners a dones perquè ocultessin les seves suposades relacions amb el magnat durant la campanya electoral del 2016 i per mentir al Congrés sobre un projecte per construir una Torre Trump a Rússia.





El jutge del districte de William Pauley, a Manhattan, ha condemnat Cohen a tres anys pels pagaments, que van violar la llei de finançament de campanyes, i a dos mesos per la declaració en fals davant del Congrés. Totes dues sentències es compliran de manera simultània.





Durant la vista, Cohen --que va arribar a dir que Trump li "dispararia un tret"-- ha argumentat que la seva "lleialtat cega" el va portar a encobrir el president. El jutge ha reduït així la possible sentència de fins a cinc anys a la qual s'exposava.





Com a part de la condemna, el jutge ha ordenat també a l'antic advocat de Trump que pagui una multa de 500.000 dòlars (uns 440.000 euros) i una restitució de prop d'1,4 milions de dòlars (al voltant d'1,2 milions d'euros).





Cohen, de 52 anys, es va declarar culpable l'agost passat dels càrrecs presentats per diversos fiscals federals a Nova York que, just abans de les eleccions del 2016, va pagar a l'actriu porno Stormy Daniels 130.000 dòlars i va ajudar a gestionar el pagament de 150.000 dòlars més a l'antiga model de Playboy Karen McDougal perquè totes dues dones guardessin silenci sobre les seves relacions amb Trump. El mandatari nega haver mantingut cap relació amb totes dues. Cohen també va admetre un càrrec per frau bancari i fiscal.





Els fiscals van argumentar que els pagaments van violar les lleis de finançament de campanya. Cohen va dir que els desemborsaments van ser ordenats per Trump, implicant el president en una possible violació d'aquesta llei.





La llei federal exigeix que es divulgui la contribució de "qualsevol cosa de valor" a una campanya i que una donació individual no pot excedir els 2.700 dòlars.





D'altra banda, l'exadvocat de Trump s'enfronta a una altra pena pel càrrec de mentir al Congrés presentat pel fiscal especial Robert Mueller, qui investiga la possible coordinació entre la campanya electoral de Trump i Rússia. Cohen també es va declarar culpable d'aquest càrrec el mes passat.





Trump ha negat qualsevol col·lusió amb Rússia i ha acusat l'equip de Mueller de pressionar els seus exassessors per mentir sobre ell, sobre la seva campanya i els seus negocis. Rússia ha negat les acusacions nord-americanes d'haver interferit en l'elecció per ajudar el republicà.





El mandatari va defensar aquest dilluns un pagament de suborns confirmat per Cohen, després que els demòcrates assenyalessin que el mandatari podria ser sotmès a judici i condemnat si es demostra que les transaccions van suposar una violació del finançament de la seva campanya.





"No va haver-hi col·lusió (amb Rússia), així que ara els demòcrates van darrere d'una simple transacció privada i la descriuen erròniament com una contribució de campanya, però no ho va ser", va dir en missatges al seu compte a la xarxa social Twitter.





Així, va assenyalar que "en cas que fos (una contribució de campanya) seria un cas civil, com el d'Obama, però va ser fet de manera correcta per un advocat i ni tan sols hi hauria multa".





"Responsabilitat de l'advocat si va cometre un error, no meva", ha manifestat, abans de recalcar que "Cohen està intentant aconseguir una reducció de sentència". "Caça de bruixes!", ha reblat.

"Des del punt de vista del president, era per protegir a la seva família", ha afirmat l'advocat personal de Trump i exalcalde de Nova York, Rudy Giuliani.





La reacció de Trump arriba després que documents judicials generessin un renovat interès pels pagaments realitzats pel seu advocat personal a dues dones durant la campanya electoral del 2016 perquè no diguessin res de les seves relacions amb l'aleshores candidat.





POSSIBLE JUDICI POLÍTIC





Aquest diumenge, el legislador Jerrold Nadler, que presidirà el Comitè Judicial quan els demòcrates aconsegueixin el control de la Cambra de Representants el proper mes, ha dit que si es demostra que els pagaments van violar les lleis de finançament de la campanya seria una ofensa susceptible d'un judici polític.





El seu homòleg demòcrata al Comitè d'Intelligència, Adam Schiff, ha afirmat que el mandatari podria ser acusat i "enfrontar-se a la perspectiva real de la presó", segons Reuters.





Aquest any, Trump ha reconegut haver abonat a Cohen els 130.000 dòlars pagats a Stormy Daniels. Amb anterioritat havia negat tenir cap coneixement sobre els pagaments.





El mateix Mueller ha afirmat aquest divendres que Cohen li havia proporcionat a la seva oficina "informació útil vinculada amb certs assumptes relacionats amb Rússia en la seva investigació, que va obtenir en virtut del seu contacte regular" amb la companyia de béns de Trump durant la campanya 2016.





En el seu discurs davant del tribunal aquest divendres, Mueller ha dit que Cohen va confessar que al novembre del 2015 un ciutadà rus no identificat se li va apropar afirmant ser una "persona de confiança" a Rússia. Aquest contacte va passar durant les discussions sobre un possible hotel amb el nom de Trump a Moscou.