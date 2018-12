L'exprimer ministre francès i aspirant a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha dit aquest dijous que "la coincidència política i tàctica del nacionalisme radical i el populisme municipal" es reflecteix en la reacció de l'alcaldessa Ada Colau al boicot del seu acte en Raval i en les crítiques als Mossos del president del Govern, Quim Torra.





Ha obert la seva precampanya postulant-se com a candidat del canvi, recolzat per la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas; la membre de Units per Avancar Eva Parera; les líders municipals de Cs a Barcelona i Madrid, Carina Mejías i Begoña Villacís; Jordi Cañas (Cs); membres de Lliures, i empresaris, entre d'altres, i hi ha hagut 950 assistents al Palau de Congressos de Catalunya, segons l'organització.





Valls ha advertit que el silenci és complicitat davant protestes com la del Raval, i que els que volen línies vermelles davant l'extrema dreta han de ser molt clars en posicionar-se contra la violència: "És fàcil establir línies vermelles per a Andalusia i aquí estar al costat de els que no respecten als altres".





Ha avisat que el 21 de desembre no es pot permetre a Barcelona "cap atac a les institucions del sistema constitucional ni a les llibertats i els drets dels ciutadans", després de la qual cosa ha apostat per millorar la seguretat a la ciutat i garantir sense complexos que l'espai públic és de tots.





També lamenta que ha patit l'assetjament de la intolerància de minories molt radicalitzades, que considera una agressió a la imatge de respecte que ha de caracteritzar la ciutat, per la defensa donar-los "una resposta contundent" i amb la força del raonament i la democràcia, però sempre amb el llenguatge de la proposta, la bona educació i el respecte, perquè vol ser l'alcalde de tots els barcelonins, segons ha dit.





Valls, que no ha revelat noms de la seva candidatura, ha sostingut que la ciutat "s'ha anat acostant d'una manera molt perillosa al parany del populisme", que guanya al costat dels extremismes vots a tot el món com perills que es creien superats , segons ell, que ha promès liderar l'estratègia de seguretat com a alcalde, i ha assegurat que la ciutat exerceix un efecte crida pervers a tota la Mediterrània.





BARCELONA CONDICIONADA A EUROPA





Considera que a Barcelona es debat entre la democràcia i la demagògia; entre el populisme i la política democràtica, i entre la ciutadania i la tribu, i ha afegit que el que passi a la ciutat pot marcar el camí d'Europa: "La nostra ciutat pot contribuir a la seva desintegració o obrir un camí per a l'esperança".





La seva campanya vol "frenar la deriva de Barcelona cap al populisme, cap a la mediocritat, la irrellevància, cap al precipici" i superar la fantasia de convertir-la en capital d'una república imaginària, impedint que Barcelona acabi contaminada per l'onada d'irresponsabilitat que veu en Catalunya, per la qual cosa requereix un canvi.





Es presenta perquè creu que té la capacitat i l'energia necessàries per liderar el canvi, que anomena "el canvi de la ve baixa": la ve de valor, de la voluntat, els veïns, el verd, la veritat, de Valls i de victòria , ha sentenciat, cosa que han aplaudit els més de 400 assistents davant d'un escenari amb dos grans 'ves'.





Ha apostat per una ciutat oberta, cultura, creativa jo bé sense banderes o amb les tres --la catalana, espanyola i europea--, que sigui segura i combati el canvi climàtic, amb iniciatives que no descartin d'entrada cap mesura, ni tan sols la gratuïtat del transport públic per a tots els residents: "Si volem ser la capital de la mobilitat sostenible haurem de predicar amb l'exemple".





ELOGIS A ARRIMADAS





Ha assenyalat que alguns li pregunten si té un problema amb Cs i que els respon que compta amb el suport d'un partit i d'una de les grans figures, no només de la política catalana, sinó de tot Espanya, en referència a Arrimadas, a la qual ha dit: "Compartim que ens diuen que tornem a casa nostra. i diem que la nostra casa és aquí, i Barcelona és la nostra ciutat".





"Amb el vostre suport i el de milers de barcelonins seré el pròxim alcalde de Barcelona", ha assegurat Valls als assistents, i ha criticat que Barcelona s'ha deteriorat en els últims anys, en part per la mala gestió i perquè els seus dirigents l'han posat al servei de causes que l'han perjudicat, entre elles el procés independentista.





SUPORTS DIVERSOS





Arrimadas ha assegurat estar orgullosa de poder dir que el primer partit a Catalunya dona un suport absolut a Valls i ha destacat que votar-lo és fer Europa i vèncer a aquells que volen fer de Barcelona una ciutat més tancada: "Necessitem a una Barcelona forta defensant els valors "que creu que estan en risc a Catalunya.





La membre d'Units per Avancar i consellera del CAC Eva Parera ha destacat que va ser senadora amb les sigles de CiU i que defensa el catalanisme moderat i conservador, i ha garantit que donarà suport a Valls perquè proposa unir i no dividir prioritzant Barcelona, després del que el doctor en Enginyeria industrial jubilat Juan Ramón Durán i l'advocada Marta Guillem han defensat que cal millorar la seguretat a Barcelona.





El professor i contertulià Fernando Carrera ha expressat el seu suport a Valls, una cosa que també ha fet l'estudiant Guillem Ruiz i la fotògrafa i dissenyadora egípcia Dalia Hussein, perquè vol una Barcelona més oberta, després del que l'historiador i exvicepresident de SCC Joaquim Coll ha defensat que Valls reuneix "tots els ingredients que el fan mereixedor d'un suport públic des d'una àmplia transversalitat".