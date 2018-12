Illa veu el PSC creixent a Catalunya i rebutja "experiments" com Valls a Barcelona

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que la seva formació aspira a presentar més candidatures a les eleccions municipals que en els anteriors comicis locals i, en el cas de Barcelona, ha rebutjat "experiments" com la candidatura anunciada per l'exprimer ministre francès Manuel Valls.





Illa ha explicat que els socialistes catalans aspiren a "créixer en llistes i en resultats" i tot i que encara no té xifres del nombre de candidatures, creu que superaran les cent perquè nota una receptivitat fins i tot en municipis on en anteriors convocatòries no van aconseguir confeccionar una llista i en aquesta ocasió sí que ho faran, com Celrà (Girona), Montblanc (Tarragona).









Un dels focus d'atenció en aquestes municipals serà la pugna per l'alcaldia de Barcelona on el PSC aspira a "tenir prou força per poder condicionar el govern de la ciutat" i, sobre possibles pactes postelectorals ha explicat que això ho decidirà el candidat socialista Jaume Collboni i el seu equip.





El que sí que no veu és un pacte preelectoral ni tampoc acceptar la proposta de Valls de sumar-se a la seva candidatura: "Està completament descartat.





"Barcelona no ens sembla que sigui un lloc per a experiments, ni de gent amb una trajectòria política a França que no ha acabat del tot bé i, per tant, ara fa la impressió que vol reconstruir aquí, no és el que necessita Barcelona" , ha tancat Illa.





El secretari general del PSC tampoc considera que els plantejaments de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, siguin els adequats per a la capital catalana perquè és "una fórmula que ja ha fallat, ni de gent que vol convertir Barcelona en un terreny de batalla de l' independència ".





"Barcelona ha de representar un projecte polític en si mateix, i creiem que això qui l'encarna de forma més nítida, més clara i amb més garanties és Jaume Collboni", perquè ha recordat que els socialistes han acreditat que coneixen com governar la ciutat.









Sobre que molts dels candidats reivindiquin ara la figura de l'exalcalde Pasqual Maragall ha afirmat que va ser un bon alcalde: "Els recordaria a tots que Maragall era del PSC, era socialista i va ser un alcalde socialista i per tant convidaria a tots a que es prenguin molt seriosament les propostes que fa el candidat socialista que és Jaume Collboni ".





Collboni demana més policia a les zones comercials de Barcelona durant la campanya de Nadal

El president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat al consistori que reforci la illuminació i augmenti la presència d'agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra a les zones comercials de la ciutat durant la campanya comercial de Nadal.





En un comunicat aquest diumenge, el grup municipal ha explicat que presentarà una proposta a l'Ajuntament per "garantir la seguretat dels ciutadans/as i dels espais comercials durant la campanya de Nadal, a causa d'una major afluència de persones".





Collboni ha assegurat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no es comunica amb els sectors comercials de la ciutat i que això "posa en risc l'atracció comercial i la projecció internacional de la campanya de Nadal a la ciutat".