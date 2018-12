Borrell diu que el dia 21 serà la "prova del cotó" dels Mossos

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha afirmat que el 21 de desembre, dia en què el Consell de Ministres es reunirà a Barcelona, serà "la prova del cotó" per saber si tenen efecte les advertències del Govern i els Mossos d'Esquadra exerceixen la seva responsabilitat, sobretot "si el que mana a les forces encarregades de l'ordre públic els deixa complir amb la seva missió i la compleixen".





Així ho ha afirmat durant una compareixença a la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la UE, en què ha defensat que el Govern de Pedro Sánchez ha donat "una resposta absolutament clara i contundent" als problemes d'ordre públic a Catalunya. És més, s'ha mostrat convençut que l'advertència del Govern "té efecte" i ha afegit que "la prova del cotó" serà el dia 21.









Borrell ha discrepat del diputat de Ciutadans Fernando Maura en què es pugui qualificar els CDR d'"ordres revolucionaris", i els ha titllat d'"esvalotadors que alteren ordre públic mereixen tota la condemna". A més, ha deixat clar que no creu que un tall de trànsit, "amb ser greu", sigui motiu per aplicar l'article 155 de la Constitució.





Això sí, ha dit compartir amb Maura el greu que seria una "hipotètica cronificació de les alteracions de l'ordre públic a Catalunya", cosa per la qual cosa "no fa falta molta gent", sobretot si la policia responsable no actua i el seu cap la "renya" per fer-ho. "Això és el absurd del que ha passat", ha dit.





Borrell s'ha expressat així després que el diputat taronja li advertís que, si no veu la gravetat del que passa, potser és perquè està "administrant una excessiva dosi d'ibuprofèn", en al·lusió a la metàfora que el mateix ministre ha usat per explicar els esforços del Govern per a 'baixar la inflamació' de la tensió a Catalunya.





El ministre ha distingit el defensar la independència de Catalunya, que és "legítim", amb "alterar l'ordre constitucional o simplement ciutadà", i ha afegit que en aquest cas s'actua "sense ibuprofèn" perquè no és necessari per a aquests casos.





ESLOVÈNIA





No obstant això, sí que ha tornat a apostar per l'ibuprofèn, però aquesta vegada per a "desinflamar" el "boom" i restar importància a la visita del president català, Quim Torra, a Eslovènia. D'entrada, ha insistit que el va rebre el president i no el primer ministre, i en una visita informal, sense bandera de Catalunya, de manera que no és un "gran èxit diplomàtic". És més, ha afirmat que el succés ha creat "una certa disfunció" entre les instàncies polítiques eslovenes.





D'altra banda, ha deixat clar que ell no li pot dir al president eslovè amb qui ha de reunir-se i s'ha donat per satisfet amb les explicacions rebudes i amb el fet que, ja el 2017, el Govern eslovè va deixar clar que no hi havia paral·lelismes entre l'Eslovènia de 1990, pertanyent a un país que era una dictadura de partit únic, i la Catalunya de l'Espanya democràtica de 2018.





A més, ha relatat que l'ambaixador espanyol a Eslovènia, José Luis de la Peña, ha demanat reunir-se amb les autoritats eslovenes "per veure la transcendència de la trobada".





Aquesta trobada, que fonts diplomàtiques s'emmarquen en les tasques habituals d'un ambaixador, tindrà lloc finalment divendres, amb el cap de gabinet del president, Borut Pahor.