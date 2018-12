El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, ha admès que els resultats de les eleccions a Andalusia "no han estat bons" per al PSOE, en què han influït "molts factors", entre ells "la situació a Catalunya", però ha insistit que no cal buscar "culpables" sinó "solucions".





"Certament no han estat bones per al Partit Socialista. Segurament han confluït molts factors. No em centraria en els aspectes personals", ha dit Borrell en declaracions a la premsa a l'arribar a la reunió amb els seus homòlegs de l'OTAN, després de ser preguntat si creu que la caiguda del PSOE es deu a Susana Díaz o és compartida amb el president del Govern, Pedro Sánchez.





Borrell ha considerat que "la situació a Catalunya" ha pesat en els resultats a Andalusia, tot i que ha rebutjat, amb un categòric "no", que la caiguda del PSOE s'hagi causa del suport de les forces independentistes al Govern al Congrés.





I ha insistit que "més que buscar culpables el que cal buscar són solucions", admetent que "no sembla que serà fàcil" formar Govern ara.





"Però no podem ignorar que existeix avui a Espanya una dificultat política important que afecta tota la vida del país, en totes les seves manifestacions, també en les eleccions automàtiques", ha reblat.





Borrell ha incidit que el resultat de les eleccions andaluses "cal llegir-lo en una clau que transcendeix les eleccions autonòmiques" i més de "la situació a Catalunya" també ha influït, segons ell, "els problemes de tipus migratori".





EL MÉS RELLEVANT, L'EMERGÈNCIA DE VOX





En tot cas, "el més rellevant" dels resultats, en la seva opinió, "és l'emergència a Espanya d'un partit polític del que havíem dit que no teníem", "moviments populistes, xenòfobs, amb actituds antiimmigració, que qüestionaven l'ordre constitucional d'una manera clara".





"A Espanya no teníem formacions del tipus Le Pen, Salvini, Orban, hi ha altres a Alemanya. [...] Ara els tenim o comencem a tenir-los", ha alertat, tot i que ha rebutjat entrar en "adjectius" o "subjuntius" després de ser preguntat si veuen a Vox com una formació feixista o d'ultradreta. "Tothom els pot qualificar com vulgui", ha reblat, per després ironitzar: "No hi ha més que veure qui l'ha felicitat immediatament després del seu triomf".