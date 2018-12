Colau suspèn les llicències de construcció a Gràcia

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha dictat una suspensió potestativa de llicències de nova construcció i gran rehabilitació d'edificis a la Vila de Gràcia i en part dels barris de la Salut, Vallcarca i en Camp d'en Grassot i Gràcia Nova durant un any, amb l'objectiu de protegir la seva singularitat arquitectònica i patrimonial.





En un comunicat aquest divendres, el consistori ha detallat que la mesura també afectarà els enderrocs de finques, les grans rehabilitacions d'immobles i la tramitació de plans urbanístics, i ha explicat que la suspensió anirà acompanyada d'un Pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni.









Aquesta suspensió del govern d'Ada Colau es mantindrà durant un any per abordar la necessitat de protegir el catàleg d'edificis de la Vila de Gràcia i part dels altres barris del districte després que "s'hagi constatat la voluntat dels veïns de conservar el patrimoni arquitectònic emblemàtic que dóna personalitat al barri".





El consistori ha recordat que Gràcia es va desenvolupar de forma intensiva durant la segona meitat del segle XIX, en un teixit característic format per unitats urbanitzades al voltant de places connectades per carrers rectes però no molt amples, mentre que a la Salut es va aprofitar per ubicar cases de estiueig, on l'arquitecte Antoni Gaudí va projectar el Park Güell.





"Des dels anys 60 s'ha produït una progressiva desaparició del teixit tradicional i un canvi important de la imatge de la ciutat jardí originària en molts d'aquests llocs", de manera que el govern municipal veu necessari intervenir per estudiar les condicions de l'edificació i patrimonials que caracteritzen aquests àmbits.





EL CAS DEL CARRER ENCARNACIÓ





El regidor del districte de Gràcia de Barcelona, Eloi Badia, ha justificat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de nova construcció i gran rehabilitació a la Vila de Gràcia i part d'altres barris davant de casos com l'enderroc de tres finques emblemàtiques de carrer Encarnació, al mateix districte.





En una roda de premsa aquest divendres, Badia també ha indicat que la mesura s'ha vist motivada per l'augment de peticions de llicències que s'han registrat arran de l'aprovació de la reserva del 30% de noves promocions i grans rehabilitacions per a habitatges socials .





Badia ha admès que la suspensió no pot paralitzar l'enderroc de les finques del carrer Encarnació: "Quan una llicència està donada no podem ser retroactius", i ha dit que tot el que poden fer és intentar negociar amb els propietaris, amb els quals asseguren que segueixen parlant.





En aquest sentit, el regidor ha detallat que el que sí es catalogarà en el pròxim ple municipal de gener és una "emblemàtica alzina" que es troba en una de les finques del carrer Encarnació, i que el propietari no podrà treure.