Els parts sense llevadora són una amenaça per a les mares i els nadons

El Consell General d'Infermeria (CGE) ha alertat que els parts sense llevadora són "una amenaça per a les embarassades i els seus nadons", després de la notícia de la mort d'un nadó a Vigo després d'un part a casa sense l'assistència d'un professional sanitari .





"La notícia torna a posar de relleu l'absurd i irresponsable risc que assumeixen aquells pares que aposten perquè el seguiment de l'embaràs i el mateix part es produeixi sota la supervisió d'una persona sense formació sanitària, a la recerca d'una experiència de donar a llum més natural", lamenten a través d'un comunicat.









El CGE fa tres anys va advertir a través del seu informe Doules de la "proliferació" de la moda de contractar una doula per ajudar en el part, el que segons la seva opinió suposa "una greu amenaça per a la salut de les embarassades i els nadons, com ha quedat de manifest després de la desgraciada mort d'un nadó en un part a casa a Vigo".





"Que atengui un part una persona no formada per a això no es pot concebre a casa nostra. Estan morint nens per la inconsciència dels pares i la passivitat de l'administració, que permet que aquestes falses professionals actuïn amb impunitat donant consells, sense cap base científica, que posen en risc el desenvolupament de l'embaràs. Ho hem denunciat en nombroses ocasions i és terrible que hagi de morir un innocent perquè es posi en evidència el perill públic que representen", critica el seu president, Florentino Pérez Raya.





La doula és una persona que es presenta com a consellera per a dones embarassades i s'ofereix per prestar assistència, recomanacions, exercicis i ajuda durant l'embaràs, el part i el puerperi o fase de postpart.





No obstant això, des del CGE recorden que "a Espanya no hi ha ni una sola norma jurídica que les reconegui, les defineixi o les empari". "Aquest buit legal ha potenciat que persones sense cap tipus de formació sanitària es dediquin a prestar una assistència que, en cas d'estar prestada sense la supervisió directa d'un professional sanitari especialista, implica un risc clar i tangible contra la salut de la mare i el nadó", comenten.