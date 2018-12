Torra només accepta la reunió amb Sánchez si tracten "temes a fons"

El president de la Generalitat, Quim Torra, només es reunirà amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, si és per tractar "els temes a fons", segons fonts de la Generalitat.





Ho han explicat després que la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, hagi enviat una carta a la Generalitat oferint una reunió formal entre Torra i Sánchez coincidint amb la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el 21 de desembre.





Les mateixes fonts han explicat que la Generalitat té previst respondre formalment a aquesta carta "en els pròxims dies".









El president català no es tanca a veure's amb el president del Govern central, però considera que ha de tenir un contingut detallat perquè la reunió no es quedi en una foto o en una mera trobada protocol·lària.





"S'han de posar damunt de la taula tots els temes. Tots. No solament parlar-ho, sinó abordar-los a fons. Si no s'està en disposició d'abordar els temes a fons, no fa falta fer reunions", conclouen fonts del Govern.





La Generalitat sosté que no s'ha mogut del que va dir el 9 de juliol després de la primera i única reunió que han tingut Sánchez i Torra fins ara i que va ser en la Moncloa: "En qualsevol altra reunió es que faci, s'ha de parlar de tots els temes".