El Parlament rebutja que Torra comparegui per la polèmica de la via eslovena

El Parlament ha rebutjat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Quim Torra, comparegui davant del ple per donar explicacions per la polèmica generada per la seva apel·lació a la via eslovena cap a la independència.





Demanaven la compareixença de Torra Cs, PSC i PP, però s'ha rebutjat pels 61 vots en contra de JxCat, ERC i la CUP, les set abstencions dels comuns, i tot i els 54 vots a favor de socialistes, populars, i el partit d'Inés Arrimadas.









El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, considerava que la compareixença de Torra era imprescindible perquè ha criticat que el seu comentari sobre la via eslovena suposava una apel·lació "als conflictes bèl·lics per aconseguir objectius polítics".





Cs també demanava la compareixença de Torra per considerar que ha encoratjat les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i ha donat ordres per assegurar la "inacció" dels Mossos d'Esquadra.





El PSC defensava també la compareixença de Torra perquè al·legava que el president català havia d'explicar en seu parlamentària la seva al·lusió a la via eslovena, que per als socialistes catalans és "la via cap al desastre i el caos".





El diputat del PP català Santi Rodríguez ha criticat que el president del Govern apel·li a una "via bèl·lica" per defensar la independència, en al·lusió al fet que el procés de secessió d'Eslovènia va comportar víctimes mortals.





L'abstenció dels comuns ha estat clau perquè la compareixença de Torra no prosperés: aquest partit és crític amb l'apel·lació a la via eslovena, però la diputada Susanna Segovia ha lamentat que PSC, Cs i PP no han fet les coses "de manera correcta ".