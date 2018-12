Concentració de periodistes davant el Tribinal de Justícia de Catalunya en defensa de la llibertat de premsa

Uns 60 periodistes s'han concentrat aquest 14 de desembre a migdia davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per defensar la llibertat de premsa després de la confiscació de telèfons a periodistes, amb el missatge 'El nostre secret professional, el teu dret a la informació 'i l'etiqueta en xarxes #ElSecretoNoSeToca.





Protesten davant del Palau de Justícia perquè consideren un atac al secret professional ia la llibertat de premsa les entrades i registres de les redaccions d'Europa Press i el Diari de Mallorca a Balears , on un jutjat s'ha incautat dels mòbils personals de dos informadors després una exclusiva periodística sobre un cas de corrupció.









En un manifest llegit pel periodista Jesús G.Albalat en nom del sector, els professionals traslladen la seva "intensa preocupació i alarma per la insòlita i injustificable intromissió en els drets que protegeix l'article 20.1.d) de la Constitució" produïda en el cas Cursach.





"En 40 anys de vigència de la nostra Constitució cap membre del poder judicial havia ordenat entrades i registres en mitjans de comunicació per confiscar telèfons mòbils i ordinadors de periodistes", que tracten de complir la seva missió constitucional en relació amb un cas de corrupció: proporcionar informació veraç als ciutadans, ha afirmat.





Es tracta d'un pas més en la protesta pels fets ocorreguts el passat 11 de desembre, quan la Policia, per ordre d'un jutge d'instrucció, es va presentar a les esmentades redaccions i va intervenir els telèfons mòbils personals de dos periodistes, així com dos ordinadors en el cas d'Europa Press.





Perseguien un presumpte delicte de revelació de secrets en el qual va poder incórrer un tercer després d'una exclusiva difosa al juliol sobre el cas de corrupció pel qual s'investiga a l'empresari Bartomeu Cursach.





En declaracions als mitjans, el periodista Germán González ha expressat que el procés judicial s'han de fer la feina dels professionals del sector, "ja que una forma de destapar els casos de corrupció passa pel respecte i empara a les fonts".





El també periodista Pere Ríos ha explicat que protesten per una decisió judicial que vulnera un dret constitucional i ha lamentat "una regressió espectacular com mai havia succeït" des que hi ha democràcia a l'ordenar la confiscació de material de periodistes.





SOLIDARITAT





Els convocants afirmen que el secret professional dels periodistes és "l'únic secret constitucionalment protegit i el seu sacrifici per perseguir un delicte de revelació que, si de cas, estaria castigat amb una simple multa, representa no només un atac desproporcionat al dret fonamental a la informació sinó que també estableix un precedent gravíssim a demolir per complet i de forma indiscriminada la deguda protecció de les fonts periodístiques ".





Després del que ha passat, informadors de tot Espanya han mostrat la seva solidaritat amb els companys i els mitjans de comunicació afectats, així com diverses agrupacions professionals, i més de 200 periodistes van signar un primer escrit que va ser lliurat en mà al dia següent a la fiscal general de l' estat, María José Segarra, i van motivar que el Consell Fiscal es pronunciés al respecte, si bé es va declarar no competent per opinar sobre una investigació en curs.





Més de mig miler de periodistes van ratificar un segon escrit presentat davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) instant a l'òrgan de govern dels jutges a posicionar-se en favor del dret fonamental a la informació sense ingerències indegudes que blinda la Constitució i davant aquest tipus d'atacs a la llibertat de premsa.





La Comissió Permanent del CGPJ va defensar després d'aquest escrit el dret fonamental a la llibertat d'informació i ha afirmat que "sense una premsa lliure que compti amb un marc adequat de protecció no és possible el desenvolupament d'una societat democràtica".





SUPORT TAMBÉ DES ASTÚRIES





El Col·legi de Periodistes d'Astúries i l'Associació de la Premsa d'Oviedo també s'han adherit al Manifest en defensa del Dret a la Informació i la Llibertat de Premsa impulsat per l'Associació de Periodistes de Balears mostrant aquí el seu suport a les mobilitzacions convocades a Palma , Barcelona i Madrid.





Per als representants dels periodistes asturians "la mesura adoptada constitueix un fet que no té precedents i posa en risc el dret real a la informació atès que permetrà accedir a fonts d'informació periodística que estan constitucionalment protegides per l'article 20 de la Carta Magna" .





"Les concentracions es duran a terme sota el lema 'El nostre secret professional, el teu dret a la informació' i constitueixen una resposta adequada a una actuació realitzada amb el suport de la Fiscalia que deixa als periodistes en la més absoluta indefensió al veure lesionats uns drets que, lluny de ser una prerrogativa dels informadors, són una garantia perquè els ciutadans rebin una informació veraç i contrastada, una cosa que en moltes ocasions requereix que la confidencialitat de les fonts estigui assegurada ", segons apunten les dues organitzacions en nota de premsa .