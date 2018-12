La prefectura de Mossos alerta del "augment de la conflictivitat" el 21-D

La Prefectura de Mossos d'Esquadra ha considerat necessari fer un canvi de planificació de jornada i horari de treball dels membres de la policia catalana el 20 i el 21 de desembre per al dispositiu de seguretat del Consell de Ministres a Barcelona davant "la constatació d'un previsible increment de les mobilitzacions de la ciutadania, així com el risc d'augment de la conflictivitat social ".





En un comunicat intern, la Prefectura de Mossos assenyala que el canvi de planificació estarà vigent des de les 6.00 hores del 20 de desembre i que estarà contemplat en una resolució del director general de la policia catalana, Andreu Martínez, i que es publicarà el proper dilluns 17 de desembre.





Comandaments de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han mantingut reunions des d'aquest 11 de desembre per tractar aspectes tècnics relatius al Consell de Ministres que tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar de Barcelona i dissenyar el dispositiu de seguretat atenent a diverses convocatòries de mobilitzacions de col·lectius independentistes.





En un primer moment, els agents ja van advertir a la Generalitat de la poca idoneïtat de celebrar el Consell de Ministres a la Llotja, però no van ser escoltats i el Govern va arribar a dir que els Mossos no eren qui per determinar el lloc.