Els Mossos, cansats de Buch i de protegir el Govern de Torra

Divendres que ve se celebra el Consell de Ministres a Barcelona davant la convocatòria dels CDR de l'aturada general 21-D i de manifestacions independentistes contràries a l'estada del govern espanyol a Catalunya.





I, tot i que el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra cobririen la seguretat de la reunió, de moment, hi ha dubtes sobre si la policia catalana garantís aquest servei ia la Generalitat se li acaben els dies per tancar l'acord . Mentrestant, el conseller Buch, segueix en el punt de mira.





Actualment, algunes comissaries de la policia catalana tens un 30% del personal de baixa, alguns per la grip viral i altres com a manera de reivindicació davant el conflicte laboral amb la Generalitat pels moviments independentistes, l'anomenada 'grip blava'.





Per aquesta polèmica, dilluns que ve, els Mossos es reuneixen amb la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil per definir el dispositiu policial per a la recepció i la sortida dels ministres a la seu del Consell, la Llotja de Mar de Barcelona.









A part del descrèdit dels Mossos davant l'independentisme per part del mateix Govern, els sindicats de l'òrgan policial català, animen que els agents no facin hores extres el 21-D per protestar que encara no els han pagat les extres dels atemptats de l' 17 agost 2017.