La mala gestió de Joan Oliver fora i dins del futbol

Després 110 anys d'existència, el Reus Deportiu es veu ara sumit en una greu crisi econòmica que amenaça amb la desaparició del club, que es troba a la zona de descens de la Lliga 1 2 3.





Els deutes generats per la mala gestió durant 4 anys del seu president, Joan Oliver, evidencien la manca de diligència del mandatari per als seus negocis, engrossint la seva trajectòria de fracassos empresarials en clubs esportius com ja va fer al FC Barcelona.





A la trajectòria empresarial d'Oliver, a part de portar al Club Reus Deportiu a la fallida, s'afegeix que també va dirigir TV3 els últims anys del Govern de Jordi Puyol, a més de ser director general del FC Barcelona entre 2008 i 2010, sent la mà dreta de Joan Laporta.





Durant aquest càrrec en la directiva blaugrana, a Oliver es va acusar de vigilar a 4 vicepresidents amb diners del club i tancar la seva etapa al càrrec amb pèrdues de més de 50 milions d'euros i un actiu patrimonial negat ivo.





J unt a ell, el 2014, altres exdirectius del Barça com Xavier Sala i Martín o Rafael Yuste van venir al Reus a enfonsar econòmicament a un altre equip català.









Fins al moment, els jugadors reusencs porten 3 mesos sense cobrar els seus sous. Una quantitat que s'estima com uns 5,3 milions d'euros. Finalment, la plantilla del Reus ha denunciat davant la Comissió Mixta Lliga-AFE (Associació Futbolistes Espanyols) per exigir que sigui la seva junta directiva, i no aquestes dues organitzacions, qui es faci càrrec dels pagaments.





Per això, ahir, la plantilla va aparèixer tota unida a compareixença per llegir un comunicat oficial de la veu del capità Jesús Olmo davant els mitjans.













El document marca l'ultimàtum de principis de setmana per rebre el pagament. Altrament, els jugadors tindran dret a rescindir els seus contractes i quedar lliures en el mercat, el que suposaria la dissolució de l'entitat al no tenir el mínim de fitxes disponibles per jugar a la competició.









Davant el desencant i la indignació, l'afició del Reus ha convocat aquesta tarda una manifestació abans del partit de Copa del Rei rebent al Còrdova per mostrar la seva disconformitat amb la gestió de l'entitat, un cop més de Joan Oliver al capdavant del club esportiu, en unes hores crítiques per a l'històric equip català.