El Col·legi de Metges de Barcelona vigila la vaga de fam dels polítics presos

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) vigila la vaga de fam dels polítics presos davant de possibles conflictes deontològics, a través d'una comissió creada ad hoc ' "per donar suport i, si convé, empara" als metges que tenen cura en Lledoners (Barcelona) a Jordi Sànchez, Jordi Turull (que compleixen aquest dissabte 15 dies de dejuni, i l'últim està ingressat en infermeria), Joaquim Forn i Josep Rull.





El president de Deontologia del COMB, el metge Josep Terés, ha destacat que no només estan en vaga de fam, sinó que estan presos: "Pot haver-hi la interpretació que el metge que els atén ha de respondre a les autoritats penitenciàries i judicials i es poden crear conflictes deontològics ".





"El codi català diu claríssimament que no es pot alimentar forçosament a una persona que no ho vol", de manera que es crearia un conflicte en cas que una autoritat ordeni una alimentació forçada, davant del que ha assegurat que oferiran suport públic i jurídic als metges.













Condicions de trasllat

Una altra situació que podria ser conflictiva són els trasllats, ja sigui a hospitals generals, presons o tribunals: "El metge és el responsable de dir si està en condicions o no", i ha afegit que els facultatius que els atenen tenen protocols de seguiment diari (de metges i infermeres), així com analítiques periòdiques i criteris davant ingressos en infermeria (com ha passat amb Jordi Turull aquest divendres) i hospitals.





Els presos en vaga de fam han fet un document de voluntats anticipades, "que en aquest cas ha de ser bastant específic per a la situació en què estan", i són atesos per metges de l'Institut Català de la Salut (ICS).





Aquest dissabte es compleix el dia 15 de la vaga de fam, una data en la qual "comença a poder haver alguna complicació", posant-se de manifest signes de malnutrició (a partir de la pèrdua del 10% del pes es considera malnutrició important, i superar el 20% és perillós).





Dany irreversible als 40 dies

No hi ha un calendari exacte i cada organisme respon de forma diferent al dejuni, i també depèn de l'estat de salut previ, com les reserves energètiques de cada organisme i els mecanismes metabòlics: "L'estat d'ànim evidentment pot influir en l'evolució de la malaltia , perquè de fet això és una malaltia ".





A partir de les dues o tres setmanes, sol aparèixer la disminució de les reserves de glucosa, i al esgotar-l'organisme posa en marxa nous mecanismes metabòlics per aconseguir energia en greixos i aminoàcids, el que produeix acidosi metabòlica: s'altera el 'ph' de la sang, que baixa i pot afectar les vísceres, ronyó, fetge i sistema nerviós.





La manca de vitamines també pot donar alteracions neurològiques (en nervis perifèrics o sistema nerviós central) i si es perllonga aquest dèficit "poden ser irreversibles": entre els 40 i els 45 dies és el moment en que tots aquests riscos augmenten, i fins i tot es ha vist, en la literatura mundial, algun cas de mort.









Creació de la comissió

Conformen aquest grup d'experts integrants de la Comissió de Deontologia i de la Junta de Govern del COMB, al costat de membres de l'Institut Borja de Bioètica, de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (UB) (entre els quals hi ha un filòsof ), així com experts en nutrició, en cures intensives, dos juristes (de l'assessoria del COMB) i un representant de l'ICS.





Terés ha assegurat que el seguiment que fa la comissió no és polític: "Si demà es posa en vaga de fam una altra persona, i els metges poden tenir problemes, el Col·legi estarà igualment amb independència del motiu" que el porti a fer-la.





Encara que és la primera vegada que es dóna per una vaga de fam, el Col·legi crea habitualment comissions 'ad hoc' per esdeveniments que "poden provocar problemes als professionals", com va passar davant l'amenaça de l'ebola i l'accident de Germanwings, després del que es va parlar del secret professional i els mitjans de comunicació plantejaven si els metges havien fallat.