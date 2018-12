Desafiament independentista: Sánchez avisa el PSC que ocuparien càrrecs al Govern si tornés el 155

El govern de Pedro Sánchez i el PSC sempre s'han mostrat totalment reticents a recórrer novament a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.





Però donades les circumstàncies de violència creixent dels CDR durant el pont de la Constitució i el pròxim 'aturada nacional' que volen fer el pròxim 21 de desembre , l'Executiu central ha advertit al PSC que, si Torra no actua per frenar aquesta situació, podria tornar una 155 més llarg i amb el Govern tenint càrrecs socialistes.





L'adjectiu 'llarg' correspondria a un 155 transversal, no només sobre els organismes polítics, sinó també sobre els Mossos, l'educació i els mitjans de comunicació.





Aquesta situació, seria possible per mitjà de la capacitat que li confereix l'Senat al Govern per prendre el control d'una comunitat autònoma si es donés una altra vegada la situació d'excepcionalitat després d'aquesta escalada de violència social.









Així i tot, la idea de Sánchez segueix sent aguantar fins al límit del que és possible per no establir de nou el 155 a Catalunya, sabent que fer-ho suposaria que ERC i PdeCAT deixarien de ser un dels seus suports al Congrés i podria ser conseqüència del fracàs del PSOE a les pròximes cites electors. I, després que ha passat a Andalusia , Sánchez coneix la magnitud del que pot perdre.









Diferències entre el 155 de Sánchez i el de Rajoy

En cas que Sánchez apliqués novament a Catalunya l'article 155, els càrrecs del PSC al Govern funcionarien com una figura mediadora entre els separatistes i els constitucionalistes, ja que fins al moment ells han advocat pel diàleg entre les dues opinions i han fugit de la confrontació, a diferència del que va fer i segueix fent el PP.





A més, les declaracions de Torra sobre que la via de la República Catalana havia de ser "com la Eslovena", violenta i revolucionària, serien un pretext per apuntar la temeritat d'haver de sufocar aquests actes de violència, en contra del que en el seu dia exposar Puigdemont demanant sempre una "revolució pacífica".





Aquest advertiment de l'Executiu central al seu homòleg a Catalunya es considera com una estratègia per formalitzar un discurs que justifiqui la suposada aplicació del 155 amb temps i arguments sòlids, i evitar un fracàs nacional i fins i tot apuntat per alguns ens polítics internacionals com el que va tenir el PP, per aplicar un estat d'excepció sense meditació prèvia sobre el que això suposaria.





Davant el 21-D, Sánchez s'anticiparà i ja estarà a Barcelona el dijous

Per evitar els problemes ocasionats per la vaga convocada el 21-D, el president del Govern i alguns ministres avancessin el seu viatge a Barcelona per al Consell de Ministres i ja pernoctessin a la ciutat el dijous, per acudir aquesta nit a la gala dels premis Ferrer Salat.