El primer ministre eslovè critica Torra per comparar Eslovènia amb Catalunya

Després de la polèmica de Torra després de la seva reunió no oficial amb el president eslovè , Borut Pahor que va portar el president català a apostar per la violenta via eslovena per la independència de Catalunya, el primer ministre eslovè, Marjan Sarec, s'ha pronunciat.





El primer ministre d'Eslovènia ha subratllat que el seu país manté "excel·lents relacions" amb Espanya i ha assegurat que no està "molt satisfet" per la comparació amb Catalunya traçada per Quim Torra, i ha negat que hi hagi "cap paral·lelisme" entre els dos casos.









Sarec s'ha mostrat incòmode amb les paraules del president català i que "tenim bones relacions amb Espanya i no ens agrada que Eslovènia s'utilitzi en aquesta lluita de la meitat de la població de Catalunya per la independència perquè som legalistes i respectem els assumptes interns de Espanya ", ha declarat el primer eslovè després del Consell Europeu celebrat a Brussel·les.





El cap de govern eslovè ha assegurat que "no veiem cap paral·lelisme entre Catalunya i Eslovènia. No ens agradaria que se seguís utilitzant Eslovènia com a exemple perquè actuem sempre de manera pacífica i legal". Així mateix Sarec ha admès que no va ser avisat amb anterioritat de la cita entre Torra i Pahor.





Sarec ha recordat que "Eslovènia va aconseguir la seva independència sobre una base legal" sustentada en "la Constitució de la República Federal Socialista de Iugoslàvia de 1974, que feia possible que totes les repúbliques aconseguissin la seva independència". "Era una base legal completament diferent. No podem comparar la situació a Eslovènia el 1991 amb la situació a Catalunya avui", ha insistit Sarec, que ha recordat que el referèndum eslovè "va ser positiu amb una àmplia majoria de 88,5% vots a favor del sí ".





El cap de l'Executiu eslovè, que durant la cimera de líders de la Unió Europea (UE) a Brussel·les va parlar sobre l'assumpte amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez ha matisat que "Eslovènia no està molt satisfeta quan aquesta situació es fa servir com a exemple per a Catalunya actualment. Era una situació completament diferent ", ha sentenciat.