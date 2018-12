ERC anuncia a Diana Riba com a número dos en la seva llista per a les europees

El número tres d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el seu número dos a la llista conjunta d'ERC, Eh Bildu i BNG serà la parella de l'exconseller Raül Romeva, Diana Riba.









Al Consell Nacional d'ERC celebrat aquest dissabte, Riba ha explicat que va rebre una trucada de Romeva des de la presó de Lledoners (Barcelona), dient-li que l'exvicepresident de la Gerenalitat i cap de llista d'ERC per a les eleccions europees, Oriol Junqueras, volia que ella fos el seu número dos.





Riba ha afirmat que explicarà el que s'està vivint a Catalunya al Parlament Europeu, i donarà veu "als que són a la presó ia l'exili", i ha recordat la tasca del seu company en aquesta cambra, on va ser eurodiputat durant deu anys.





La candidata ha reconegut que es va prendre uns dies per pensar la seva decisió, però que al final va dir que sí, i ha defensat que fa més d'un any que ha explicat "per tot arreu el que vol dir aquesta repressió", en referència a l'ingrés a la presó de la seva parella i altres exconsellers i dirigents independentistes.





Riba ha subratllat que al Parlament Europeu tenen molta feina a fer, després del que ha sostingut: "Vull explicar de primera mà el que estem vivint, i si a més ho puc fer en nom d'Oriol Junqueras és un honor per a mi fer-ho".









Perfil

La segona de la llista d'ERC és llicenciada en pedagogia, ha regentat la llibreria infantil Pati de Llibres a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i s'havia mantingut al marge de la política fins a l'entrada a la presó de la seva parella Raül Romeva, quan començar a ser portaveu de l'Associació Catalana de Drets Polítics, juntament amb altres familiars de presos independentistes.





Diana Riba també ha estat membre de la Junta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, i abans d'obrir la seva pròpia llibreria va treballar a la Fundació "La Caixa", on va coordinar diversos cicles de conferències sobre cinema i literatura que es realitzaven al CaixaForum , i va ser programadora cultural del Fòrum de les Cultures que es va celebrar a Barcelona el 2004.