Griezmann sentencia al José Zorrilla

Les impresicions en defensa han castigat més al conjunt local de Valladolid a casa que a l'Atlètic com a visitant. Però la veritat és que, tot i la victòria (2-3), els de Simeone han patit molt durant la segona meitat d'un partit que, confiats, es pensaven que ja havia acabat a la primera meitat.





@Atleti





Després anar-se'n al descans amb el 0 a 2 de joc que partia de la contra, l'Atlètic estava tranquil i amb confiança; el primer transformant Kalinic en el minut 26 sense perdonar dins l'àrea, girant cap a porteria després de la recepció a passada de Griezmann, precedit per dos tocs de Correra i, Koke, el lladre de la pilota que inicia aquesta oportunitat; el segon, de penal, des de les botes de Griezmann al 46, després d'una acció revisada pel VAR.









En tot just 17 minuts, el Valladolid va aconseguir aprofitar-se de l'excés de confiança dels matalassers per posar el 2 a 2 al marcador amb autoria de Ferran Calero (56 ') i de Unal (62').





Els de Pozuelo veien recompensat el seu esforç en el resultat en les taules i van asfixiar als visitants per uns minuts en què el Cholo perdia els nervis a la zona tècnica. Però la perillositat que tots dos equips van començar a generar en les àrees contràries, no només per la qualitat tècnica ofensiva sinó també per la manca encert defensiu, va acabar afavorint l'Atlètic de Madrid, més efectiu en aquesta zona del camp que els de Castella-Lleó.





Seria llavors quan Griezmann, amb el seu sisè gol en Lliga al minut 80, marcava el tercer i el de la victòria per als lleons en recollir una pilota capritxosa dins l'àrea que pilotejava entre diversos jugadors per acabar als peus del francès.









Després d'aquesta trobada, l'Atlètic de Madrid es col·loca colíder provisional, a 10 punts de poder igualar el gol average del Barça, mentre el Valladolid es queda a la doceaba plaça amb 20 punts en aquesta jornada 16 de la Lliga.