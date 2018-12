Els 5 possibles substituts de Susana Díaz

La urgència de Pedro Sánchez a substituir a Susana Díaz cada vegada té la metxa més curta.









Mentre Ciutadans i PP intenten pactar per formar govern en terres andaluses amb la incògnita de si inclouran o no a VOX en aquestes condicions, Susana Díaz es segueix agafant a la ja històrica hegemonia del PSOE a Andalusia, buscant liderar l'oposició al Parlament andalús si no aconsegueix forçar uns nous comicis.





Però la idea de continuïtat al PSOE-A de Díaz no coincideix amb els plans de l'Executiu, que descarta continuar amb l'encara presidenta de la comunitat meridional com a representant del seu partit en aquesta comunitat.





Per això, segons publica Economia Digital , Pedro Sánchez ja té en ment a 5 possibles substituts de Susana Díaz per al socialisme andalús:





Carmen Calvo, vicepresidenta del Govern de Sánchez i exconsellera de Cultura a la Junta andalusa @carmencalvo_





María Jesús Montero, ministra d'Hisenda (cadidata favorita a Moncloa segons el mitjà citat, juntament amb Calvo)





Luis Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació ( @LuisPlanas )









Alfonso Gómez de Celis, Delegat del Govern en Andalucia i exregidor socialista a Sevilla





Nacho López, director de Salvament Marítim





No es descarta que Sánchez pretengui substituir a Díaz de la mateixa manera en la qual es va ser el seu predecessor, Tomás Gómez, creant una gestora al PSOE madrileny. La primera opció, seria plantejar formalment a Susana Díaz que cessés del seu càrrec. Si ella es negués, es podria dissoldre l'executiva andalusa mesos abans dels comicis municipals perquè Madrid triés als candidats per a aquestes eleccions.





Per tant, és evident que, actualment, el Partit Socialista i el Govern estan treballant per a la successió de la fi del regnat de Susana Díaz al capdavant del PSOE a Andalusia.