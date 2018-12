Valls a Barcelona: el candidat afí a Ciutadans afegeix 3 regidors més al seu equip municipal

Veient que els suggeriments de l'exprimer ministre francès per a una llista única amb el PSC i el PP per a les municipals a Catalunya han estat un fracàs, Manuel Valls, a 5 mesos de les eleccions municipals de Barcelona, està passant a l'acció.









L'últim pas de Valls per a la seva candidatura independent però totalment afí a Ciutadans ha estat afegir al seu equip a 3 destacats regidors taronges més per vincular estretament la seva candidatura al partit. Estem parlant de l'ex diputat Jordi Cañas i els regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Koldo Blanco i Franscisco Serra, descartant a Carolina Mejías de la seva llista.





Tot i així, la plataforma de Valls a Barcelona, encara té pendent pactar amb Ciutadans les llistes electorals per presentar-se als comicis de la ciutat al maig de 2019, tenint en compte que l'opció més beneficiosa per al partit d'Albert Rivera i per Valls és la coaliación: mentre la formació taronja no es vincula estretament amb Valls, aquest guanya en publicitat i presència mediàtica.













Els detalls

Per la seva banda, Jordi Cañas, figura emblemàtica de Ciutadans a Catalunya, va tornar a l'escenari polític per centrar-se de ple en la candidatura del acabat d'arribar de França en la seva tornada a terres catalanes.









A més, mentre Koldo Blanco s'encarregarà de coordinar el programa electoral de Valls per a Barcelona, Francisco Sierra sumarà la seva experiència del funcionament dels diferents barris de la ciutat i la seva trajectòria en l'àmbit municipal.