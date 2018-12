Sánchez i els seus ministres han visitat Catalunya almenys 38 vegades en sis mesos

El Consell de Ministres se celebrarà el 21 de desembre a Barcelona després de sis mesos i mig de mandat de Pedro Sánchez en els quals ell i els seus ministres ja han fet almenys 38 visites a Catalunya, a més de 22 reunions amb els consellers de Quim Torra.





El primer a viatjar a Catalunya va ser el mateix Sánchez, en l'acte d'inauguració dels Jocs Mediterranis del 22 de juny, i ha tornat dues vegades: el 17 d'agost en l'acte de commemoració dels atemptats de Barcelona i Cambrils i el 8 de novembre per al funeral de Montserrat Caballé.









El ministre amb més presència ha estat el de Cultura, José Guirao, que comptabilitza 9 desplaçaments com per exemple al Museu Nacional d 'Art Contemporani i l'Arxiu de la Corona d'Aragó; dues vegades al Liceu; la Setmana del Llibre en Català i la Fira Liber, i també el funeral d'Caballé.





La segona amb més presència és la ministra de Política Territorial, la dirigent del PSC Meritxell Batet, amb set actes, com la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat d'agost i un acte per commemorar la Constitució al desembre.





A Guirao i Batet li segueixen la ministra d'Indústria Reis Maroto amb tres viatges, i el titular de Foment, José Luis Ábalos, amb un altre 3, inclòs un el 27 de setembre per anunciar avenços en la construcció del Corredor Mediterrani.





També han viatjat Fernando Grande-Marlaska (Interior), Dolors Delgado (Justícia), Magdalena Valerio (Treball), Teresa Ribera (Transició Ecològica), Luis Planas (Agricultura), Maria Luisa Carcedo (Sanitat), Pedro Duque (Ciència), Nadia Calviño (Economia) i Josep Borrell (Exteriors).









Reunions bilaterals

Entre les 22 reunions entre ministres i consellers, destaca quan l'1 d'agost es va reactivar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat després de set anys sense reunir-se, i quan el Gran-Marlaska es va veure amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la Junta de seguretat del 6 de setembre.





Altres reunions amb presència de Generalitat i Estat han estat la Comissió Mixta d'Habitatge, la Mixta de Seguretat, i la Mixta d'Infraestructures.





El divendres 21 de desembre podria haver un nou contacte entre administracions, ja que el Govern espanyol ha ofert a celebrar una reunió entre el president Sánchez i el de la Generalitat, Quim Torra, però encara no està tancat per les reticències del segon.





Torra assegura que només acceptarà la reunió si és per a abordar "temes a fons" com són l'autodeterminació i els presos, i el Govern li ha replicat que no té intenció de fixar una "censura prèvia" de certs temes.