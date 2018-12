El Sabadell fitxa la cap de premsa d'Arrimadas

El Banc Sabadell ha fitxat Clara de Melo, fins ara cap de premsa de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas.









De Melo s'incorpora al banc com a directora de Comunicació a Catalunya.





El banc que presideix Josep Oliu va nomenar al novembre de 2017 un nou director de Comunicació, Gabriel Martínez, en substitució de Ramon Rovira.





Ara, el Sabadell compta amb la periodista Clara de Melo per al negoci del banc a Catalunya.





És llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona, i MBA per ESADE.