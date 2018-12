CosmoCaixa ha inaugurat aquest dilluns una exposició que rememora el 50 aniversari --1969-2019-- de l'arribada de l'home a la Lluna, i com 16 anys abans, en el món de la ficció, el personatge de còmic Tintín se li havia avançat.





La directora general adjunta de la Fundació Bancària la Caixa, Elisa Durán, ha explicat en la presentació, que la mostra busca mitjançant un personatge com Tintín que la ciència sigui més atractiva: "Posar-li emoció al coneixement facilita l'aprenentatge".





A més, Duran ha apuntat que és la primera vegada que una part de l'obra del creador de 'Les aventures de Tintín', Hergé, surt de Bèlgica per a formar part d'una representació més àmplia.





El director de l'Àrea de Divulgació Científica i CosmoCaixa, Jordi Portabella, ha assegurat que també és la primera vegada que es fa a CosmoCaixa un equilibri "tan elaborat" entre tecnologia, objectes reals --hi ha un meteorit a la exposició--, i peces com les d'Hergé.





Portabella ha explicat que l'objectiu és que a partir de la combinació de llenguatges artístics i científics es atregui a la ciutadania i s'augmenti el seu interès per conèixer més sobre l'esdeveniment de l'arribada de l'home a la Lluna.





DE GALILEU FINS AMSTRONG





L'exposició està estructurada en dues parts: una es centra en Hergé i els seus dos creacions: 'Objectiu: la Lluna' i 'Hem caminat damunt la Lluna'; l'altra realitza un recorregut científic des del moment en què Galileu va observar per primera vegada la Lluna amb un telescopi construït per ell en 1609, fins a l'arribada de Neil Amstrong a la Lluna.





Així, s'agrupa tot el que es coneix en l'actualitat sobre el satèl·lit, i al seu torn, s'explica com van ser les preparacions per arribar-hi: entre les peces hi ha un prototip de l'escafandre creada per Emilio Herrera en 1935, que va servir després d'inspiració per a l'elaboració dels vestits espacials, així com una maqueta a mida real de la cabina en la qual anaven els astronautes Neil Amstrong i Buzz Aldrin.





També es troba la reproducció del primer telescopi de Galileu i un dels objectes cridarà l'atenció: un mòdul interactiu en el qual el públic pot experimentar com és el moviment a l'hora de caminar sobre de la superfície lunar, en la qual es percep la lluita contra la gravetat.





A l'exposició també apareix una reflexió sobre el futur de l'astre, assenyalant que la principal motivació per construir una petita base en aquest satèl·lit no sigui tant científica com lúdica: el turisme espacial.





EL LLOC DE CREACIÓ D'HERGÉ





El 1953 el còmic 'Hem caminat damunt la Lluna' mostrava al seu personatge, Tintín, avançant-gairebé 20 anys a l'astronauta Neil Amstrong i en l'exposició es mostra com va imaginar i crear Hergé aquest somni.





A la mostra apareix una recreació de l'espai on treballava, les eines que feia servir per dibuixar les vinyetes, la idea base que li va permetre crear un còmic, la documentació que ho inspirava i el procés de treball artístic de les vinyetes: el dibuix a llapis , el tintat i el color, així com la distribució posterior.





L'exposició estarà disponible des d'aquest dilluns fins el 26 de maig de 2019 i anirà acompanyada d'un cicle de conferències que es realitzaran durant els mesos de febrer i març, reflexionant al voltant de la feina de Galileu, els viatges de Tintín i els reptes de ser astronauta avui.