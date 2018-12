Pacients d'esclerosi múltiple de Lleida mostren el seu dia a dia en un vídeo sensibilitzador

La Fundació Esclerosi Múltiple de Lleida, en col·laboració amb Roche, ha presentat aquest dilluns un vídeo amb el qual pretén donar visibilitat a les dificultats que tenen en el seu dia a dia els que pateixen aquesta malaltia en situacions com encendre la llum, pujar les escales, o lligar-se les sabates.





La fundació pretén ensenyar que els símptomes són responsables de moltes de les dificultats a què les persones amb esclerosi múltiples han de fer front i "que el seu entorn no veu a simple vista", ha informat l'entitat en un comunicat.





La tristesa, la fatiga, o la pèrdua d'equilibri són algunes d'elles, i "les persones més properes han de ser conscients dels efectes que tenen en la vida quotidiana" dels malalts, ha explicat una infermera del Centre de Neurorehabilitació de la Fundació Esclerosi Múltiple de Lleida.





Una de les protagonistes de la campanya de sensibilització ha assegurat que gravar aquest vídeo els ha ajudat a explicar una cosa que no és senzill, com els símptomes invisibles de la malaltia i ha afirmat: "Ara les nostres famílies s'han adonat que la nostra imatge externa no reflecteix les dificultats que tenim per realitzar activitats molt senzilles i quotidianes".









La necessitat de conscienciar i involucrar a l'entorn més proper de les persones que conviuen amb la malaltia també ha estat un dels temes centrals de la trobada en què s'ha presentat el vídeo.





La fundació considera que la meitat dels cuidadors destinen més de 20 hores setmanals a tenir cura de la persona amb esclerosi múltiple i prop del 64% expliquen que el fet d'exercir de cuidador "els impedeix fer activitats que eren importants per a ells".





La directora de comunicació i pacients de Roche Farma, Beatriz Lozano, ha sostingut que "aquestes dades posen de manifest l'impacte que té aquesta malaltia, no només en el pacient, sinó també en els cuidadors".





La Fundació Esclerosi Múltiple ha presentat també el curs online 'Som Cuidadors', un curs online cofinançat per Roche, per ajudar els familiars i l'entorn més proper de les persones amb la malaltia.