L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra ha defensat aplicar "indefinidament" l'article 155 a Catalunya "fins que torni a complir-se la legalitat", i alhora que considera "un error gravíssim" posar un límit temporal, perquè el límit "és quan torni la legalitat i cal fer-ho controlant els diners, l'educació i els mitjans de comunicació", insisteix.





Així s'ha pronunciat Alfonso Guerra durant la seva participació a la taula rodona 'Una visió retrospectiva i una visió de futur', moderada pel periodista Miguel Ángel Aguilar, en el marc de les jornades commemoratives del 40 Aniversari de la Constitució Espanyola, que se celebren aquest dilluns i dimarts a la Casa de la Província a Sevilla.





En aquest sentit, Guerra ha afirmat que quan "després del 98 ve la crisi de la monarquia, el fracàs de la república, una guerra llarga i cruel i una dictadura llarguíssima, apareix aquí una generació que es posa d'acord en una Constitució que es fa per consens, per una acord general de tots".





"El consens és el catàleg de renúncies que han de fer tots els partits per poder arribar a un acord", subratlla Guerra, que critica que alguns diguin ara que renunciar a aquelles coses que hi va haver de renunciar "va ser una traïció, quan en realitat és una gesta de la qual sentir-se orgullós".





A més, afegeix que "va ser un trencament amb mètodes reformistes". Però, lamenta, "l'ésser humà té més passió per adquirir el que no ha de per gaudir el que té, i això passa també amb la Constitució, en lloc de gaudir-la i desenvolupar-la, es posen en contra".





"Però clar --afegeix-- aquesta Constitució va ser aprovada per més del 92% dels diputats, més del 94% dels senadors i gairebé el 90% de tots els ciutadans del país, i va ser aprovada en totes les comunitats autònomes", i, afegeix, "per exemple a Catalunya va ser aprovada per tres punts més que la mitjana d'Espanya". "La gent menteix molt, i si vas a les dades t'adones que tot és una impostura i una falsificació", manifesta.





Afegeix que la Constitució espanyola "va ser rebuda amb una gran alegria" i assegura que "ara hi ha sapadors de la Constitució que la volen destrossar". "Hi ha 90 diputats al Congrés que la volen destruir, que són els nacionalistes i els de Units Podem", assegura, i incideix que la Constitució "va costar moltíssim".





Així mateix, ha afirmat que ara es fan moltes referències al fet que estem vivint l'experiència dels anys 30 i en certa manera, afegeix, "és veritat", perquè "les dues visions que hi havia de la democràcia" s'està vivint a Espanya". així, assevera que "les democràcies per aclamació són dictadura a què es vota.





Sobre Catalunya i el Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona el 21 de desembre, Guerra ha apuntat que "no té molt clar que la política de fer consells aquí i allà tingui racionalitat, però un cop presa la decisió, el que no és tolerable és que les autoritats que representen a l'Estat en el lloc on va es col·loquin davant; aquesta fora de la Constitució i fora del sentit comú".





I afegeix que "la gent s'ha tornat molt sensible i diu que el 155 és una amenaça quan va ser recolzat per unanimitat a la cambra i és un article com un altre". "Porto anys dient que calia fer-ho ja", afirma contundent, i es pregunta "com serà inconstitucional aplicar el 155 indefinidament fins que torni a complir-se la legalitat".





"No cal posar dos mesos com va posar Mariano Rajoy, és un error gravíssim, perquè el límit és quan torni la legalitat", assenyala Guerra, que qüestionat sobre el PSOE català, Guerra ha afirmat que "fa molt de temps que el PSC va mutar a una espècie no s'identifica encara, perquè no se sap si té més percentatge de socialistes o de nacionalistes".





"GOVERNAR ÉS ESTABLIR UN LLISTAT DE PRIORITATS"





Finalment, l'exvicepresident del Govern ha subratllat que "el lideratge no hi ha botiga on comprar-lo", i que "governar és dir sí i dir no, i establir un llistat de prioritats". "Avui dia no és així", i ha ressaltat que el 2015 quan es van repetir les eleccions "ser líder va ser dir em vaig a abstenir", i que llavors el president d'Astúries, Javier Fernández, "va demostrar ser un estadistes autèntic".





Finalment, i sobre els mitjans de comunicació, Guerra ha criticat que "la informació ha degenerat cap a un entreteniment buf i vulgar", tot i que precisa que "confia en la capacitat de recepció de la gent".