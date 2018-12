El Partit Laborista prepara una moció de censura contra Theresa May

El Partit Laborista va a presentar una moció de censura contra Theresa May si es nega a fixar una data perquè el Parlament voti sobre el seu acord del Brexit.





Jeremy Corbyn presenta la idea a la Cambra dels Comuns aquest dilluns 17 de desembre, després de la negativa de la 'premier' a permetre que els diputats votessin sobre la proposta.





La mesura podria tenir un impacte polític a la senyora May si un nombre considerable de diputats conservadors la donessin suport, però no comportaria l'obligació legal per a la senyora Mai de dimitir o per al govern de celebrar unes eleccions.





Corbyn ha estat pressionat per convocar un vot de censura jurídicament vinculant a tot el Govern --el que podria desencadenar unes eleccions generals--, però fins ara s'ha negat a fer-ho.









La setmana passada, May va aconseguir un vot de confiança intern del Partit Conservador , però més de 100 dels seus propis diputats van votar en contra. La primera ministra està sota una pressió cada vegada més gran per fer plans per l'esperada derrota del seu acord amb Brexit al gener.