La UE acorda retallar les emissions d'efecte hivernacle dels cotxes el 2030

Representants del Parlament Europeu i de la Comissió Europea han aconseguit aquest dilluns un acord per retallar les emissions d'efecte hivernacle dels cotxes per 2030 i accelerar així la transició cap a una mobilitat amb vehicles de baixes o zero emissions.









"L'acord inclou nous estàndards d'emissions de CO2 per a cotxes i furgonetes lleugeres per al període posterior a 2020. Les emissions dels cotxes nous hauran de ser un 37,5 per cent menors el 2030 en comparació amb 2021 i les emissions de les furgonetes hauran de ser un 31 per cent menors", explica la UE en un comunicat.





Igualment s'ha pactat un objectiu parcial de reducció de les emissions en un 15 per cent tant per a cotxes com per a furgonetes per al 2025.





El compromís assolit és més ambiciós que el plantejat inicialment per la Comissió Europea del 30 per cent de reducció en comparació amb 2021. França i Països Baixos defensaven un 35 per cent, mentre que el Parlament Europeu pretenia un 40 per cent.





L'acord és el resultat de nou hores de negociacions en què s'han enfrontat les postures dels països fabricants de cotxes i dels eurodiputats més conscienciats amb la lluita contra l'escalfament global i el canvi climàtic. Així, Alemanya, amb un sector automobilístic de 423.000 milions d'euros el 2017, ha alertat de les conseqüències d'uns objectius massa estrictes.