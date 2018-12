Pintades independentistes a seus del PSC i del PP

Nou seus del PSC i la seu del PP a Badalona (Barcelona) han aparegut aquest dimarts amb diverses pintades amb simbologia independentista.





Ho han explicat a través de tuits el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i el president del PP, Pablo Casado.









Illa ha anunciat que denunciaran davant els Mossos d'Esquadra aquestes pintades a les seus socialistes de l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), entre d'altres.





Aquestes pintades estan signades per Arran, l'organització juvenil vinculada a la CUP, i Endavant, un dels corrents dels 'cupaires', i hi ha lemes com '21D: tombem el règim', l'estelada, la falç i el martell, i un símbol feminista.





"La intolerància no fa més que animar-nos a seguir treballant dia a dia per aconseguir una Catalunya de tots i per a tots", ha defensat Illa.





En el cas de la seu del PP de Badalona, han aparegut llaços grocs pintats i lemes com 'Independència' i 'Lleials a l'1-O', però no estan signades per cap organització.





Casado ha traslladat el seu suport als "companys del PP de Badalona que veuen un dia més que els nous nois de la gasolina campen al seu aire sense que el Govern posi vedat".





"Sánchez vol protegir el Consell de Ministres, qui protegeix als catalans de la kale borroka? Il·legalització dels CDR ja", ha sentenciat.