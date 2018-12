Investigadors del Centre de Regulació Genòmica tracten d'identificar la causa de la demència

Científics europeus, entre els quals figuren investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG), han iniciat un projecte de recerca que busca identificar les causes comunes de la demència en la malaltia de Parkinson, la malaltia de l'Alzheimer i la síndrome de Down.





Segons ha informat el centre, el projecte 'Heroes' de tres anys i dotat amb 1,3 milions d'euros recull coneixement bàsic i clínic de grups reconeguts internacionalment amb competències complementàries des d'assajos clínics a neurobiologia.





Un grup de científics europeus es proposa identificar les vies fisiològiques comuns entre les diferents malalties que impliquen neurodegeneració i demència en una àrea del cervell anomenada 'locus coeruleus'.





La seva investigació podria ser útil per a determinar nous biomarcadors de la progressió de la demència i per explorar noves aproximacions terapèutiques.





La coordinadora del projecte, cap de grup al Centre de Regulació Genòmica (CRG) i col·laboradora de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Mara Dierssen, ha destacat: "Les tres malalties que volem estudiar comporten demència, la qual al nivell clínic implica problemes d'atenció, memòria i alerta".





Segons afegeix, aquestes funcions estan controlades per les neurones del cervell anomenada 'locus coeruleus', una regió que produeix prop del 90% de la noradrenalina disponible al cervell.

Segons la seva opinió, "hi ha factors comuns que porten a la pèrdua precoç de cèl·lules i les seves funcions en el locus coeruleus, i per tant, pot haver-hi un origen similar per aquestes condicions tan devastadora".





"Mirarem què és el que en realitat ha passat en els cervells de les persones amb aquestes malalties, incloent l'anàlisi minuciosa de mostres de cervell post-mortem tant d'humans com dels models animals en malaltia d'Alzheimer, Parkinson i síndrome de Down. També farem comparacions directes sobre la comunicació en el cervell en persones amb i sense demència ", ha revelat Dierssen.





Aquest projecte suposarà un estudi en profunditat del sistema noradrenèrgic en aquests pacients, que és el sistema químic del cervell basat en un neurotransmissor, que regula l'atenció, la memòria i l'excitació.