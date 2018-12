Els grups de l'oposició al Parlament han demanat aquest dimarts més i millors mesures al Govern per protegir la infància i millorar la situació de nens i adolescents en situació de risc.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat que moltes de les millors es poden dur a terme sense comptar amb partides pressupostàries perquè són fruit de descoordinació i de protocols que no funcionen, i ha assegurat que els sobiranistes "no tenen dret a demanar un país independent perquè no saben gestionar una autonomia".





El socialista Raúl Moreno ha criticat que el Govern "faci servir de comodí el 155" per justificar les seves polítiques d'infància, ha demanat que concretin quant costen les mesures que proposen i ha reclamat al vicepresident, Pere Aragonès, que redistribueixi la riquesa mitjançant una reforma fiscal que aporti 600 milions d'euros per aplicar les 95 mesures registrades pel PSC-Units.





Marta Ribas (CatECP) ha sostingut que qualsevol proposta que faci el Govern sobre infància quedarà en "paper mullat" si no té la dotació pressupostària suficient, pel que ha demanat a l'executiu de Quim Torra que faci una inversió suficient sobre aquest tema en els Pressupostos del 2019 i garanteixi els drets bàsics dels nens.





El 'cupaire' Vidal Aragonés ha subratllat que més enllà d'un problema de finançament ha una qüestió de gestió pública, i ha advocat per garantir unes millors condicions als treballadors de la Generalitat que tracten amb nens i adolescents: "No és possible tenir solucions globals si no hi ha una proposta d'estabilitat laboral i condicions mínimes".





El popular Santi Rodríguez ha recriminat al Govern que, si hi ha mobilitzacions i demandes socials, és per culpa seva, i ho ha exemplificat amb el sector dels funcionaris i els metges, que han fet vagues en les últimes setmanes: "La percepció és que són vostès els que generen els problemes".