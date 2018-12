Interactivitat, administració oberta i transparent, i una relació ràpida i bidireccional entre els ajuntaments i els seus ciutadans. És el que permet, entre altres funcions, la nova aplicació Comunicat -i, que porta a l'àmbit local la revolució col·laborativa que està transformant la societat i que facilita que els veïns s'impliquin i participin en el dia a dia de la gestió de les seves poblacions .





Una apagada de carrer, un semàfor avariat, un contenidor ple o un accident de trànsit. La nova aplicació permet als usuaris comunicar aquestes o altres incidències al seu ajuntament de manera instantània i anònima, mitjançant una senzilla fotografia geolocalitzada presa amb el telèfon mòbil. A partir d'aquest moment, els responsables municipals posaran en marxa les solucions corresponents i mantindran informada la ciutadania d'allò que ha reportat i el preocupa.





A més d'una aplicació mòbil per a la ciutadania, Comunicat-i també ofereix un portal web exclusiu perquè cada ajuntament pugui gestionar les incidències rebudes, faci enquestes d'opinió o satisfacció i visualitzi estadístiques o informes. Un salt endavant per aconseguir una administració més dinàmica i eficaç, a més de per impulsar la participació ciutadana en els assumptes quotidians. Sallent (Bages) i Torrelles de Foix (Alt Penedès) són els dos primers municipis catalans que ja disposen d'aquest servei personalitzat.





L'Administració local és la que requereix una gestió més àgil, ja que els assumptes de proximitat incideixen directament en el benestar comunitari. La plataforma permet a l'Ajuntament l'enviament d'informació puntual i actualitzada a la ciutadania, qui, al seu torn, pot activar les alertes i notificacions de la secció de notícies. D'aquesta manera, es poden comunicar avisos, edictes, agendes d'actes i altres qüestions d'interès ciutadà.





Aquesta nova app, molt fàcil d'utilitzar, intuïtiva i ràpida, ha estat desenvolupada per AGBAR dins del seu programa d'innovació per apropar la ciutadania a l'Administració local, en el marc de les anomenades ciutats intel·ligents (smart cities, en la seva denominació en anglès ). l'aplicació està disponible en català, castellà i anglès, i en versió IOS i Android.





Els ajuntaments tenen en aquesta nova eina el millor aliat a favor de la transparència i la comunicació directa amb els ciutadans, i poden personalitzar l'aplicació amb les funcionalitats que millor s'adaptin a les necessitats i característiques de cada localitat. A més, la nova aplicació els ajuda a prioritzar de forma més eficient les polítiques municipals d'acord a l'interès dels ciutadans, i avançar així cap a la sostenibilitat i eficiència.