Casado afirma que Torra busca "un vessament de sang i una guerra civil"

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha afirmat que el president de la Generalitat, Quim Torra, és "una persona que vol un vessament de sang i una guerra civil" i ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que apliqui el article 155 de la Constitució a Catalunya.









Així s'ha pronunciat Casado al Congrés en la sessió de control al Govern central i Sánchez li ha contestat que el líder del PP porta a terme una "oposició autoritària" i li ha retret que segueixi "insultant a tots els adversaris polítics".





En aquest sentit, Sánchez ha demanat a Casado que deixi de "apropiar-se" d'una Constitució que és de tots.





El líder del PP ha recriminat Pedro Sánchez que li plantegi fer una "comissió com si fos un Estat independent" en comptes d'aplicar el 155 en el Consell de Ministres que se celebrarà a Barcelona.





Per part seva, Sánchez ha recordat el "callat" que estava l'any passat quan governava Mariano Rajoy i es produïen també protestes i talls d'autopistes pels independentistes.





Així, Sánchez ha recordat que al març de l'any passat es van tallar "el nord i el sud de Catalunya" amb l'AP-7 i l'AP-2 i ha destacat que tant Mariano Rajoy com el seu ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, van dir que "no era moment de polemitzar" amb els Mossos.





"Nosaltres, al contrari, li hem requerit a la Generalitat de Catalunya que ens digui exactament què és el que ha ocorregut i assumeixi les seves responsabilitats", ha ressaltat, en al·lusió al tall de l'autopista AP-7 durant més de 15 hores per part dels CRD que es va produir fa deu dies.





El cap de l'Executiu ha assenyalat que llavors, amb el PP en Moncloa, el que va fer va ser "estar callat". "Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. A nosaltres ens preocupa la mobilitat i seguretat dels ciutadans a Catalunya. I el PP quan està en el Govern bé que no polemitza i quan està en l'oposició retreure al Govern quina és la seva actitud", ha emfatitzat.





El líder del PP ha subratllat que la Fiscalia ha deixat clar que el que va ocórrer a Catalunya és "un atac al cor de l'Estat constitucional".





El Ministeri Públic va demanar aquest dimarts que es jutgi als acusats del procés en el Tribunal Suprem perquè les seves accions van suposar un "atemptat greu contra l'interès general d'Espanya".





Casado ha recriminat a Sánchez que estigui "implorant una reunió bilateral" amb el president de la Generalitat, qui, al seu judici, no està "equilibrat" per voler un "vessament de sang" i una "guerra civil" a Catalunya i dir "carronyers i escurçons" als espanyols. De fet, el president català ha anunciat una querella contra el líder del PP per dir-li "desequilibrat".





RESPOSTA DE TORRA





El president de la Generalitat, ha titllat de "gravíssimes i intolerables" les declaracions de Casado acusant-lo de buscar una guerra civil a Catalunya.





Ho ha dit durant la sessió de control en el ple del Parlament, després que CasaDO afirmés en el Congrés que Torra "vol un vessament de sang i una guerra civil".





En resposta a la intervenció del president del PP català, Alejandro Fernández, Torra li ha demanat que rebutgi aquestes expressions i li ha advertit que "no pot apel·lar a cap decència ni dignitat si no rebutja" les paraules de Casado.





Fernández ha reclamat a Torra que garanteixi els drets de la ciutadania el divendres davant les mobilitzacions previstes contra el Consell de Ministres a Barcelona i ha insistit que dimiteixi: "Apel·lo al que li quedi de dignitat. Deixi el Govern. Que entre aire fresc a la Presidència de la Generalitat".





A més, s'ha dirigit als diputats de JxCat i ERC perquè triïn una altra persona per a presidir el Govern que defensi els drets i les llibertats de la gent, ja que creu que Torra no ho fa: "Els queda una miqueta de vergonya torera i decència?".





El president de la Generalitat ha defensat que el Govern garantirà la seguretat pel Consell de Ministres i ha sostingut que el PP vol "crear un altre relat inventat" sobre que hi ha violència a Catalunya.





"A vostès els interessa que el divendres passi alguna cosa?", ha preguntat, i ha expressat la seva convicció que les mobilitzacions seran pacífiques.