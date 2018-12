Sánchez i Torra es reuneixen dijous a la tarda a Barcelona

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, s'entrevistarà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dijous a la tarda a Barcelona, en la vigília del Consell de Ministres que el Govern de Sánchez celebrarà a la Ciutat Comtal, ha apuntat aquest dimecres la vicepresidenta, Carmen Calvo.





Hores després el Govern ha confirmat que la trobada tindrà lloc a les 18 hores en el Palau de Pedralbes.





En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés dels Diputats, Calvo també ha assenyalat que, en paral·lel a aquesta trobada, és probable que ella i algun altre ministre o ministra aprofitin per tenir contactes amb diversos consellers, si bé ha rebutjat assemblar aquestes reunions a què Espanya celebra amb altres països socis.









Sense confirmar-ho del tot, la vicepresidenta també ha apuntat la presència del president i diversos dels seus ministres en el sopar de gala organitzat per Foment del Treball, la principal patronal catalana.





Calvo ha justificat la presència del Govern un dia abans del Consell de Ministres a Barcelona i els contactes entre diferents representants dels dos executius per la necessitat de treballar per "els problemes de Catalunya", però també per a parlar dels Pressupostos que el Govern de Sánchez té previst remetre al gener al Congrés.





"El que no hi haurà és una reunió de dos governs. Això no procedeix perquè nosaltres som també el Govern de Catalunya", ha volgut deixar clar Calvo.





La vicepresidenta no ha especificat on tindrien lloc l'entrevista de Torra i Sánchez i els contactes entre alguns ministres i consellers, potser entre la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, però ha indicat que qualsevol lloc institucional de la Generalitat on els proposin seria un emplaçament adequat.





D'altra banda, la vicepresidenta ha anunciat que el Govern celebrarà un altre Consell de Ministres fora de Madrid al març, en aquest cas a Alacant i ha negat que les reunions previstes per l'Executiu a Catalunya suposin un greuge comparatiu respecte a altres territoris.





Torra ha assegurat aquest dimecres que està disposat a tenir aquest dijous "una reunió de govern a govern i per a parlar de tot".





En una intervenció davant el ple del Parlament durant la sessió de control al Govern i a dos dies del Consell, ha demanat al Govern central i al president Pedro Sánchez un "diàleg efectiu, sincer i valent".





Fonts de la Generalitat consultades donen per tancat que la reunió serà el dijous i que no serà únicament entre Torra i Sánchez, sinó que també participaran tres ministres i tres consellers.





En la mateixa intervenció davant la Cambra catalana, Torra ha assegurat que traslladarà a Sánchez el que considera que són els grans consensos de la societat catalana que aglutinen "el 80%" dels catalans.





MANIFESTACIONS I SEGURETAT





També ha assegurat que el divendres la Generalitat vetllarà per la seguretat de la ciutadania i per que puguin exercir els seus drets fonamentals, i està convençut que tothom actuarà amb "civisme i serenitat".





"Cada dia aquest Govern garanteix la seguretat als carrers", ha dit Torra, que ha reivindicat que ho fa a través dels Mossos d'Esquadra, dels qui ha lloat la seva labor com a policia democràtica de Catalunya.





"Per descomptat crido a la fermesa, a la serenitat, al civisme, al fet que no sortim mai, com ho hem fet fins ara, dels carrils de la democràcia, la justícia i la no violència", ha conclòs el president català.





Torra ha acusat el PP i Cs que sí que els agradaria que hi hagués altercats als carrers de Catalunya, i els ha retret "inventar-se relats de violència" que són els que han portat a dirigents sobiranistes a la presó, ha afegit.