Iglesias demana a Sánchez que no cedeixi a les pressions de voler incendiar Catalunya

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dimecres al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no cedeixi davant les "pressions" dels que li estan cridant a "incendiar Catalunya", i sent al seu Executiu a parlar amb la Generalitat, amb motiu de la seva presència a Barcelona el proper 21 de desembre per celebrar-hi el Consell de Ministre.





"El 21 té una oportunitat. Parli, parlem", ha emplaçat el líder del partit morat durant la seva intervenció en el Ple del Congrés dels Diputats dedicat a Catalunya, i després d'assenyalar que la negociació dels Pressupostos és una oportunitat per aconseguir avançar cap a la solució del conflicte.









Segons Iglesias, els comptes públics poden ser un punt de partida per avançar en aquest camí de diàleg i "responsabilitat" i, per això, ha exigit a Sánchez que s'esforci per demanar el suport de les forces catalanes i basques.





"Senyor president, els Pressupostos poden ser un punt de partida, i no pot ser que nosaltres els defensem més que vostès", ha retret.





Així mateix, ha assenyalat que aquesta via de diàleg i acord, encaminada a construir un Estat "plurinacional" i que "compartim tots", és necessària per fer-li front a "la lògica del a per ells" i "l'estratègia de l'expresident del Govern José María Aznar" a la qual s'ha"lliurat" la dreta, o les declaracions del president català, Quim Torra, sobre la via eslovena, que només contribueixen a " ncendiar" Catalunya.





Referent a això, ha manifestat que està segur que a Torra se li "va escalfar la boca" i va dir alguna cosa "que no pensa cap independentista". "Perquè cap independentista vol que hi hagi una guerra a Catalunya. Cap independentista vol un context iugoslau. I li ho hem dit a Torra", ha explicat.