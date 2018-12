Foment del Treball ha premiat al president de Naturgy, Francisco Reynés, amb la medalla d'honor a l'Empresari de l'Any, i a Aigües de Barcelona pel seu compromís social.





En un comunicat aquest dimecres, ha explicat que també reconeixerà l'anterior secretari general de la patronal, Joan Pujol, amb la medalla d'honor a la Trajectòria Empresarial, i a la soprano Montserrat Caballé, 'in memoriam', amb la medalla d'honor a la Trajectòria Artística i Transcendència Social a la XI edició de els Premis Carles Ferrer Salat.





Pujol ha estat substituït recentment en el càrrec per David Tornos, després que hagi dedicat 35 anys a l'organització i que anunciés la seva retirada a principis de novembre.





L'organització també ha distingit en aquesta edició a Cellnex Telecom per la seva aposta per la Investigació i el Desenvolupament (R+D); el Grup Cañigueral per la seva estratègia d'internacionalització, i Nufri pel seu compromís amb el Medi Ambient.





Els premis s'atorgaran aquest dijous en el sopar que organitza Foment del Treball i a la qual està prevista l'assistència del president del Govern, Pedro Sánchez; les ministres d'Economia i Empreses, Nadia Calviño, i de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, i la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, entre d'altres autoritats.