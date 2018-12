Jaume Plensa instal·la una de les seves enormes escultures a la plaça Colón de Madrid

L'artista Jaume Plensa ha presentat, sota el mecenatge de la Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson i la col·laboració de l'Ajuntament de Madrid, l'escultura de dotze metres 'Julia', que s'exposa des d'aquest dijous i, durant un any, a la Plaça de Colón de Madrid, sobre el pedestal que antigament ocupava l'estàtua del navegant genovès.





Per a l'artista, la plaça de Colón "necessitava ser regenerada per un problema de tendresa, necessitava una espurna de tendresa". Així, ha destacat que espera que 'Julia' "introdueixi aquesta tendresa" i que faci a la gent sentir-se "part de la comunitat".





"Ser madrileny significa simplement caminar pel carrer. És una peça que la plaça necessitava, l'art té una enorme capacitat per regenerar llocs", ha assenyalat Plensa, alhora que ha assegurat que l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, li va donar "confiança" per fer l'obra.





La nena 'Julia', ha afegit, és com un "estovalles en blanc" on cadascun "pinta els seus somnis". "Té els ulls tancats perquè busca que cadascú expressi el seu món interior ocult", ha explicat l'autor.





'Julia', segons ha subratllat l'artista, convida "al silenci" i a pensar que "un llagrimeta de tant en tant ajuda més que un crit". "La tendresa era fonamental introduir-la en l'espai públic. Aquesta peça parla molt bé de la meva obra o de la meva voluntat a través dels anys, que és treure l'art al carrer d'una forma democràtica i introduir la bellesa en el dia a dia", ha precisat.





Durant la presentació, Plensa ha comentat que el cap de l'escultura "sembla que les sirenes que tenien els vaixells davant" i ha ressaltat que li agradaria que la gent "gaudís també de l'esquena de la peça" perquè, al seu parer, també "és fantàstica".





En aquest sentit, ha destacat que ha intentat "donar-li molt valor" a l'esquena de 'Julia', als seus cabells. "M'encanta veure els cabells i preguntar-me cap a on mira". "Una escultura també és un estat d'ànim. 'Julia', que està amb els ulls tancats, crec que dirigeix la seva mirada cap a l'interior", ha concretat.





Finalment l'artista ha demanat als ciutadans que tinguin cura "una mica" la seva escultura perquè, en les seves paraules, "és el més preciós que hi ha, encara que no serveixi per a res".





UNA PEÇA DE 12 METRES DE POLIÈSTER I POLS DE MARBRE BLANC





La peça, de dotze metres d'altura, està realitzada amb resina de polièster i pols de marbre blanc. Es tracta d'una obra creada expressament per aquest espai i que s'integrarà en la Col·lecció d'Art de la Fundació Maria Cristina Masaveu Peterson.





Amb aquesta exposició s'inaugura un "innovador" programa artístic, organitzat per l'Ajuntament de Madrid, que consisteix a mostrar, durant un període aproximat d'un any, una obra artística seleccionada per concurs públic en aquest pedestal de la plaça de Colón. Aquest projecte comptarà amb el mecenatge de la fundació durant les tres primeres convocatòries.





"Madrid avui val molt més del que valia ahir. Serà una guinda de tot el que està passant en aquest passeig tan important", ha assenyalat el coordinador general de l'Alcaldia de Madrid, Luis Cueto, que ha reconegut que aquest projecte "va ser gestat" per l'anterior equip municipal.





Precisament, ha destacat el "valor" de l'anterior equip de Govern. "Nosaltres hem tingut la bona fortuna i l'encert de rematar el projecte. Tot el bo que té la continuïtat institucional és rematar equips i els bons projectes fets pels anteriors", ha dit.





Aquest projecte, segons ha subratllat Cueto, "abunda" en la recerca de Madrid "a escala humana, de donar més espai al vianant i gaudir més de l'espai urbà", que, segons ell, "sempre és polèmic perquè està molt cobejat". "'Julia' ha vingut a la ciutat per ser una madrilenya més. Madrid és una ciutat que t'acull. Molt benvinguda aquesta nova madrilenya", ha manifestat.





Per la seva banda, el president de la Fundació Maria Cristina Masaveu, Fernando Masaveu, ha ressaltat que és un "dia especial" per presentar un projecte "de la mà d'un gran artista internacional". "Aquesta iniciativa ha suposat un enorme esforç de recursos, un lloc de referència dins de l'art en els espais públics madrilenys", ha dit.





Així mateix, ha anunciat que aquesta obra "original i inèdita" iniciarà el seu viatge "per moltes altres" ciutats després de la seva exposició pública a Madrid. "Aquesta iniciativa contribuirà a fer de Madrid un lloc de referència en els espais públics en el món de l'art", ha sentenciat.