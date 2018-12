Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han descobert que l'exposició al cànnabis i l'estrès durant l'adolescència pot portar a trastorns d'ansietat a llarg termini caracteritzats per la presència de por patològica.





L'estudi, publicat a 'Neuropharmacology' i realitzat en animals de laboratori, han analitzat com aquesta exposició durant l'adolescència afecta l'extinció de la memòria de la por --deixar d'associar elements neutres a experiències negatives-- en els ratolins adults, ha explicat la universitat en un comunicat aquest dijous.





Els resultats han destacat la influència de factors ambientals com l'estrès en els efectes deleteris de l'exposició al cànnabis durant edats precoces i suggereixen que les conseqüències del consum precoç depenen de l'ambient de consum.





El cànnabis continua sent la droga il·lícita més consumida a tot el món, i el seu ús regular comença sovint durant l'adolescència, la qual cosa és "especialment preocupant" ja que aquest període és crucial per a una correcta maduració del cervell mitjançant la reorganització de les sinapsis neuronals.





Nombrosos dades preclíniques i epidemiològics suggereixen que l'exposició a cannabinoides en adolescents pot augmentar el risc d'aparició de malalties psiquiàtriques en la vida adulta, i augment del consum de cànnabis en els joves mentre en els últims anys ha disminuït la percepció de risc del seu consum en la població de 12 a 17 anys, la franja d'edat que s'estudia en aquest article.





"En aquest estudi hem investigat les conseqüències de l'exposició simultània al tetrahidrocannabinol (THC), que és el principal responsable de les propietats psicoactives del cànnabis, i l'estrès durant l'adolescència", han explicat els primers autors de l'article, Rocio Saravia i Marc Tingues-Blanc.





EXTINCIÓ DE LA POR





De vegades, un estímul que hauria de ser neutre s'associa amb un de amenaçant --com associar una bata blanca al dolor sentit en visites al dentista-- i provoca una resposta de por, que normalment disminueix amb el temps a mesura que l'estímul condicionat es deixa d'associar amb l'experiència negativa.





Això es coneix com a extinció de la por, i quan no passa correctament es produeixen trastorns d'ansietat com ara la síndrome d'estrès posttraumàtic, les fòbies o els atacs de pànic.





"Hem observat que els ratolins adolescents tractats amb THC i exposats a l'estrès exhibeixen un deteriorament en l'extinció de la por a l'edat adulta. No obstant això, aquest efecte no es va observar en els animals exposats a aquests dos mateixos factors per separat", ha detallat l'investigador Fernando Berrendero.





A més, la resistència a l'extinció de la por es va associar amb una disminució de l'activitat neuronal en l'amígdala basolateral i l'escorça prefrontal infralímbica, el que suggereix una desregulació a llarg termini del circuit que regula la por.





"Les nostres troballes destaquen la influència de factors ambientals com l'estrès en els efectes deleteris de l'exposició al cànnabis durant edats precoces i suggereixen que les conseqüències del consum precoç de cànnabis depenen de manera important l'ambient de consum", ha explicat el catedràtic de Farmacologia Rafael Maldonado.





"La presència de situacions d'estrès, que és habitual en els consumidors d'aquesta substància, pot empitjorar els efectes deleteris del cànnabis", ha conclòs.