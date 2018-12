Quim Torra planta als empresaris després de donar un discurs autocomplaent al sopar de Foment

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, han compartit taula en el sopar que ha organitzat Foment del Treball ... només durant uns minuts.





Després de donar un discurs en què ha primat més el polític que l'econòmic, el president del Govern ha comunicat des del faristol que abandonava el sopar dels empresaris, durant la qual es lliuren els Premis Premis Carles Ferrer Salat i les Medalles d'Honor de la patronal catalana.





Torra s'ha excusat ja que s'havia compromès amb una lectura de textos sobre l'exili de 1939 en la qual participa cada any.





155, AMBAIXADES...





Torra ha reivindicat les oficines de promoció exterior de la Generalitat -Acció- i ha lamentat que l'economia catalana es veu afectada per una reducció d'inversions per part de l'Estat i per una menor execució de la qual es promet: "Tots sabem quant perjudica el creixement econòmic ".





Així mateix, ha deplorat l'efecte que va tenir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució -que creu irregular- en el teixit empresarial de Catalunya i ha demanat la derogació "immediata" del decret llei aprovat durant la Presidència de Mariano Rajoy que va facilitar el trasllat de seus d'empreses fora de Catalunya.





AUTOCRÍTICA I PGE





Per la seva banda, Sánchez ha emplaçat les forces parlamentàries a aprovar el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pactat entre el PSOE i Podem.





Davant Torra ha reivindicat l'autocrítica: "Tots hem d'aprendre dels nostres errors".





Sánchez, que s'ha compromès a finalitzar el Corredor Mediterrani, ha demanat el suport als seus comptes per fer-ho possible i ha subratllat la necessitat de "parlar del que li importa a la ciutadania, de la seva quotidianitat, i reduir la conflictivitat entre institucions" .





"La distància més curta entre dos punts serà sempre l'acord, prioritzant les persones, que no tenen per què patir les conseqüències de la inacció i del bloqueig", ha reflexionat.





També ha exalçat al diàleg com a eina per solucionar problemes i ha agraït al Govern la seva "bona disposició per reactivar la interlocució necessària i tan important per al conjunt dels catalans" que veu en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que va reactivar en arribar a La Moncloa després d'anys sense reunir-se.





El líder de l'Executiu ha defensat que la transició després de la moció de censura a Mariano Rajoy (PP) va ser modèlica encara inèdita per "la fortalesa de les institucions i l'exemplaritat dels servidors públics".





"Hem garantit qüestions tan bàsiques com la seguretat jurídica i l'alineament de les nostres polítiques econòmiques i pressupostàries amb els compromisos europeus de dèficit i deute públic", ha afegit, pel que ha cridat a promoure l'estabilitat.





"DIÀLEG I DIÀLEG"





"Davant de la gesticulació i al soroll, diàleg, diàleg i més diàleg", ha conclòs Sánchez, que ha advocat per obrir una nova etapa en què la confrontació doni pas a la concòrdia.

El president ha subratllat que s'ha de fer de manera conjunta entre els diferents agents públics, privats i socials, tot i que també entre els "pobles d'Espanya".









ELS ASSISTENTS





A la taula presidencial també han estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i el seu expresident Juan Rosell; i els secretaris generals de CCOO Catalunya i UGT Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.





Al lliurament de premis també han assistit les ministres Nadia Calviño i Treball, Magdaleno Valerio; els consellers Àngels Chacón, Chakir el Homrani i Damià Calvet, i una nodrida representació empresarial.





A més han estat com a convidats el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, que ha estat reconegut amb la medalla d'honor a l'Empresari de l'Any de Foment del Treball; el president de Cellnex, Tobías Martínez, empresa que ha obtingut un dels premis Ferrer Salat; el president d'executiu d'Agbar, Àngel Simon; el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i Antonio Brufau (Repsol).