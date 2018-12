El Govern espanyol té previst aprovar durant la reunió del Consell de Ministres d'aquest divendres la pujada del salari mínim interprofessional, un augment en les retribucions per a funcionaris i inversions en carreteres de Catalunya.





El Consell de Ministres se celebrarà aquest divendres a Barcelona, sent la segona vegada des que Pedro Sánchez ocupa La Moncloa que aquest conclave surt de Madrid, després de la reunió que va tenir lloc a Sevilla el passat 26 d'octubre.





En concret, l'Executiu aprovarà la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals per catorze pagues a partir de l'1 de gener, fet que suposa un augment del 22,3% respecte a la seva actual quantia, de 735,9 euros al mes.





Aquest increment del SMI és fruit de l'acord que va aconseguir l'Executiu amb Units Podem per als pressupostos generals de l'Estat de 2019 i, segons va destacar fa uns dies el president del Govern central, Pedro Sánchez, es tracta d'un increment que "impugna la devaluació salarial" soferta en els últims anys com a conseqüència de la reforma laboral de 2012, realitzada pel Govern del PP.





La quantia del salari mínim s'aprova habitualment per decret a finals de desembre, per a la seva entrada en vigor l'1 de gener de l'any següent.





PUJADA SALARIAL PER A EMPLEATS PÚBLICS





Així mateix, també està previst que s'acordi la pujada salarial dels empleats públics per 2019, que serà com a mínim del 2,25%, xifra a la qual podrà sumar-se un 0,25% lligat a l'evolució del PIB i un altre 0,25 % procedent de fons addicionals.





En total, en un escenari de màxims, la pujada salarial podria arribar al 2,75%, tot i que per a això el PIB hauria de créixer el proper any un 2,5% i la previsió és que ho faci un 2,3%.





Aquest increment del salari dels empleats públics és fruit d'un acord que els sindicats van arribar amb el Govern del PP i que l'Executiu socialista es va comprometre a aplicar.





Igualment, en la reunió d'aquest divendres a Barcelona també està previst que s'abordin diverses autoritzacions de contractes d'obres en carreteres de Catalunya per un valor d'uns 112 milions d'euros.





El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ja va avançar a principis d'aquest mes una inversió del Govern espanyol en conservació de carreteres a Catalunya per valor de 85 milions d'euros, que se sumarien als 50 milions d'euros autoritzats al setembre per a contractes de conservació integral de carreteres de Barcelona i Lleida.





També en matèria d'infraestructures, està previst que s'aprova el conveni que desbloquejarà 1.800 milions d'euros destinats a carreteres per a Canàries.





SUBVENCIÓ PER A PERSONES OCUPADES





L'Executiu també preveu estudiar una subvenció per valor de 350 milions d'euros en accions formatives a nivell estatal, prioritàriament dirigides a treballadors ocupats.





Aquesta mesura, anunciada aquesta setmana per la ministra de Treball, Magdalena Valerio, que va explicar que a causa de "disfuncions" de la Llei de formació per a l'ocupació, no s'han convocat, ni el 2017 ni el 2018, plans de formació per a ocupats, el que ha provocat la fallida de centres i entitats formatives, així com que hi hagi territoris on no s'han dut a terme accions d'aquest tipus i ha generat inseguretat jurídica.





ALTRES ACORDS





També està previst també que s'aprovi la creació d'una comissió de treball per a la restitució de l'honor de membres de les Reals Acadèmies i Acadèmies d'àmbit nacional sancionats durant la guerra civil i la dictadura, i reconeixement del caràcter injust i il·legítim de les sancions imposades a acadèmics històrics de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals cessats durant la dictadura.





Finalment, previsiblement es donarà llum verda a uns informes de la ministra de Justícia, Dolors Delgado, sobre l'estat dels treballs del Consell Assessor per a la revisió de la Llei d'enjudiciament criminal des d'una perspectiva de gènere i de l'estat de l'encàrrec a la Comissió General de Codificació de l'informe que analitzi els delictes d'agressió i abús sexual.