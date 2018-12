Valls critica el format de la reunió entre Torra i Sánchez: semblava "entre governs estrangers"

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha dit que la trobada de dijous entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, semblava "una reunió entre governs estrangers", pel que creu que s'ha enviat un missatge equivocat a l'Espanya i al món.





"Hem de dialogar, però sempre dins del marc constitucional i respectant l'Estat de Dret", ha afirmat aquest divendres en un comunicat, en el qual lamenta que Sánchez no defensés amb més èmfasi els principis constitucionals ni marqués els límits del debat amb el president del Govern, segons ell.





Dijous va trobar a faltar que Sánchez recordés "quin era el marc de debat, que no és altre que l'Estat de Dret, la Constitució i l'Estatut", i ha subratllat que l'independentisme està en un carreró sense sortida i vol guanyar temps.





Segons Valls, el problema entre Catalunya i la resta d'Espanya resideix dins de la mateixa Catalunya, amb una societat fracturada en dues parts: "Les famílies estan dividides i trigarem una generació sencera a curar les ferides", i ha destacat que s'està donant una imatge espantosa de Barcelona, tot Catalunya i tot Espanya.





També ha demanat a Sánchez que iniciï una ronda de contactes amb el PP i Cs per arribar a un "pacte de país" per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), i ha afirmat que els comptes no poden estar en mans dels separatistes i els populistes, en les seves paraules.