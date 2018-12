La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat aquest divendres que el comunicat conjunt que va pactar dijous amb el Govern central demostra que la Generalitat "prioritza la via del diàleg", però no ha descartat la via unilateral --sense citar-la explícitament-- sempre que sigui des de la no violència.





"La nostra via prioritària és el diàleg. Treballarem per a això amb intensitat i sense defallir, però no descartem cap mecanisme, sempre que sigui democràtic i no violent", ha dit en roda de premsa per valorar la reunió del Consell de Ministres a Barcelona.





El Govern defensa que el comunicat que va pactar aquest dijous amb el Govern central després de la reunió al Palau de Pedralbes mostra el compromís amb que "qualsevol solució és molt més fàcil a través del diàleg", i que, a més, cal que aquest diàleg no es quedi en un marc retòric.





"ACORDS MENORS"





La consellera de la Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, ha assegurat que el Consell de Ministres d'aquest divendres a Barcelona no ha suposat l'aprovació de grans mesures per a Catalunya, i ha afirmat que per a prendre "acords menors potser no feia falta venir".





En roda de premsa aquest divendres, ha subratllat que la reunió del Govern en la capital catalana "era per a fer grans anuncis sobre Catalunya que tampoc han succeït", ja que els 112 milions d'euros aprovats en infraestructures són per a obres ja previstes des de fa anys, ha dit.





Artadi ha criticat també que l'Executiu de Pedro Sánchez hagi decidit "unilateralment" canviar el nom de l'Aeroport de Barcelona-El Prat pel de Josep Tarradellas, sense negociar-lo amb la Generalitat ni amb els ajuntaments de Barcelona i El Prat de Llobregat, ha dit.





"SEGURETAT JURÍDICA"





En el comunicat s'esmentava la necessitat de buscar un diàleg efectiu i una proposta política per a Catalunya que tingui un ampli suport en la societat catalana, i s'afegia que aquest objectiu s'impulsaria des d'un "marc de seguretat jurídica".





Preguntada per si aquesta al·lusió a la seguretat jurídica suposava una renúncia a la unilateralitat per part de la Generalitat, és quan Artadi ha precisat que el que significa és que l'aposta és el diàleg, però sense renunciar a altres mecanismes --sempre pacífics-- .





En qualsevol cas, ha fet una valoració positiva de la trobada al Palau de Pedralbes, ja que considera que va suposar consolidar una relació bilateral entre els dos governs i "un pas endavant" per buscar solucions al conflicte sobre el futur de Catalunya.





PARLAMENT





Precisament aquest dijous el ple del Parlament va aprovar una proposta de resolució dels comuns que rebutja la via unilateral a la independència i va cridar els partits independentistes a "abandonar de manera definitiva".





La resolució, votada en el ple monogràfic sobre el 6 i 7 de setembre de 2017, va comptar amb el vot favorable de Cs, PSC-Units, comuns i PP, i el rebuig de la CUP i dels dos partits que sustenten el Govern, ERC i JxCat.