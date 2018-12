Milers de persones s'han manifestat la tarda d'aquest divendres al centre de Barcelona contra el Consell de Ministres convocades per una vintena d'entitats independentistes sota el lema 'Tombem al règim. República catalana'.





En acabar la marxa, l'actriu Sílvia Bel ha llegit un manifest que demana fer d'aquest 21-D l'inici d'un cicle de mobilitzacions amb un objectiu: "Recuperar la sobirania que es ens roba i nega, i que només aconseguirem amb la República Catalana" .





Aposten per l'autodeterminació per "construir un nou país" en què es vegin reflectides reivindicacions com la lluita contra els desnonaments, l'antifeixisme, el feminisme, la defensa de l'escola pública i la llengua catalana, els drets laborals i les pensions dignes, entre altres.





I han assegurat que "l'únic moment en què el règim va tremolar" va ser amb les mobilitzacions de les jornades de l'1 i el 3 d'octubre de 2017.





ERC, JXCAT I LA CUP





Representants d'ERC, JxCat i la CUP han acudit a la manifiestació i han expressat el seu disgust per la reunió del Govern central i els acords que ha anunciat: "No han entès res, no ens valen gestos", ha dit la portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha criticat que el Consell de Ministres ha tingut una carta de resultats molt pobre, segons la seva opinió, i la portaveu d'Arran --organització juvenil vinculada a la CUP-- Núria Martí ha defensat que "tirar pedres davant de 9.000 policies no és violència".





Durant tot el trajecte, entre els Jardinets de Gràcia i la confluència del passeig de Gràcia amb Gran Via, han predominat les banderes estelades i els crits a favor de la independència de Catalunya i per la llibertat dels presos sobiranistes a presó preventiva.