El capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, ha lamentat que se segueixi parlant del portuguès José Mourinho com a possible candidat a la banqueta blanca quan porta "cinc anys" sense ser entrenador madridista, i ha ressaltat que se li està faltant al "respecte" a l'actual tècnic, Santiago Solari, a més d'afirmar que això està restant importància al fet que puguin conquistar un nou títol del Mundial de Clubs.





"Jo no sóc ningú per decidir quin entrenador ve o no. Creus que els capitans decidim quin entrenador passa pel Reial Madrid? Portem cinc anys sense Mou i seguiu parlant de Mou perquè és un personatge que us dóna moltíssim a nivell de màrqueting", ha assenyalat en la roda de premsa prèvia a la final del Mundial de Clubs.





En aquest sentit, ha explicat que no se li està tenint "respecte" a Santiago Solari. "El Madrid ho ha guanyat tot i seguiu parlant d'entrenadors, cal tenir-li un respecte a l'entrenador actual i als que hem tingut i no se li té, ara a Solari. Demà tenim la possibilitat de guanyar un títol, seguirem parlant de Mou. Jo no entraré en aquest joc", ha afirmat.