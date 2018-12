La Policia deté a Mataró a un "perillós" terrorista d'DAESH retornat des de Síria

Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional van detenir ahir a Mataró (Barcelona) un home de 33 anys d'edat i nacionalitat marroquina, considerat un "perillós" terrorista d'DAESH que va retornar des de Síria, ha informat el Ministeri de l'Interior.





El detingut va abandonar al maig de 2014 el seu país natal, el Marroc, per traslladar-se fins zona de conflicte, on presumptament hauria planificat el desenvolupament d'una base de míssils de llarg abast de l'organització terrorista.









Les investigacions han revelat que el detingut havia entrat en sòl espanyol el juny d'aquest any, després d'haver retornat des de Síria a través de Turquia, Alemanya i Ucraïna, entre altres països.





El presumpte combatent gihadista circulava per Europa sense cap tipus de documentació, seguint la pràctica habitual de destruir els passaports i cartes d'identitat per evitar ser identificat per les forces de seguretat.





Amenaça real terrorista

El coneixement adquirit en els camps d'ensinistrament d'aquesta organització terrorista en l'ús d'armes i el seu "radicalisme extrem" converteixen el detingut en "una amenaça real capaç de dur a terme una acció terrorista".





El detingut hauria accedit de forma il·legal a sòl nacional al juny de 2018 per dirigir-se a diferents habitatges ocupats de Barcelona per tal de no deixar cap tipus de registre.





No obstant això, els agents el van detectar després d'observar com adoptava en els seus moviments mesures de seguretat d'acord al seu ensinistrament, entre altres, desfer el camí fet o vigilar el seu entorn a través dels aparadors d'establiments comercials o de portals d'habitatges.





La detenció s'ha produït gràcies a una ordre internacional de detenció amb fins d'extradició emesa pel Marroc i amb la col·laboració de la Direccio General de la Surveillance du Territoire (DGST) i el Centre Nacional d'Intel·ligència.





Per la seva banda, els jutjats centrals d'instrucció han dirigit l'operació, que ha estat coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional. També ha col·laborat la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona.





Aquesta operació s'emmarca en l'estratègia impulsada per la Comissaria General d'Informació de continuar la lluita contra el terrorisme gihadista més enllà de les fronteres espanyoles, cosa que, segons destaca la policia, exigeix "una sòlida cooperació policial internacional, com l'existent entre Espanya i el Marroc ".