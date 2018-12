Casado denuncia que Zaballa serà "la catedral" dels presos d'ETA com s'ha fet amb Lledoners

El president del PP, Pablo Casado, ha denunciat que es pretengui fer de la presó alabesa de Zaballa (a on s'acosten als presos d'ETA) a "la catedral" dels reclusos de la banda, com s'ha fet en Lledoners, a Catalunya, amb els empresonats pel 'Procés', als quals, segons ell, se'ls concedeix privilegis, i ha assegurat que només es veuen diferents règims penitenciaris en les dictadures o en els narco-estats ' ".





Per això, Casado s'ha mostrat en contra de la fi de la dispersió dels presos d'ETA, del seu acostament i de la cessió d'institucions penitenciàries a l'Executiu basc.









El líder del PP, que ha participat aquest diumenge en un acte celebrat a Vitòria per presentar als candidats dels populars del País Basc a les eleccions municipals i forals, s'ha referit al fet que s'hagin acostat 15 presos d'ETA a les presons d'Euskadi des de l'estiu. "El que ja avisàvem és que aquest era un pla a mitjà termini", ha apuntat.





En aquest sentit, Casado ha destacat que "aquí es parla de l'acostament dels presos a presons pròximes al País Basc com a primera etapa, per a, després, cedir les institucions penitenciàries al Govern Basc, i convertir a alguna de les presons basques a la ' catedral 'dels presos etarres ", en al·lusió al nom de la privilegiada presó que el narcotraficant colombià Pablo Escobar es va construir i de la qual va acabar fugint.









Segons la seva opinió, es vol fer a la Comunitat Autònoma Basca "el mateix que han fet a Catalunya, a Lledoners, convertint una presó amb un règim penitenciari diferent per als presos independentistes del 'Procés'". "Les administracions penitenciàries que no són iguals amb els presos només es veuen o en les dictadures, on són més severes contra els dissidents, o en els narco-estats ', on són més permissius amb els que manen, amb els narcotraficants", ha afegit.





"En una democràcia consolidada no pot haver règims penitenciaris diferents. A Catalunya ho està havent: diferent règim de visites, d'atenció, de pati i de menjars. Això ho volen fer al País Basc, i això és una ofensa a les víctimes" , ha apuntat Casado.





Després d'assenyalar que desconeix "el que pensaran les famílies dels etarres que estan empresonats", ha dit que sap el que pensen "les famílies de les víctimes d'ETA i moltes d'elles han d'anar a altres comunitats autònomes a posar flors als seus familiars perquè, ni estant morts i enterrats van deixar de assetjar, de profanar les seves tombes o de humiliar ". "El PP ha d'estar al costat de les víctimes, sense fer valoracions del que poden pensar les famílies dels seus botxins", ha asseverat el líder del Partit Popular.





Per això, ha explicat que el PP "està en contra de la fi de la dispersió dels presos etarres, dels acostaments, de la cessió de les institucions penitenciàries al Govern basc i d'establir un règim penitenciari 'ad hoc' per als presos etarres que van sembrar de por i dolor aquesta terra ".









El PP basc, "la referència"

Pablo Casado ha destacat que el PP basc és "la referència" del partit a Espanya perquè ETA els volia matar i ha recordat la figura de Gregorio Ordóñez, parlamentari basc i senador, assassinat per ETA, a més d'agrair la tasca desenvolupada a Euskadi per Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja, María San Gil i Arantza Quiroga.





Després d'assenyalar que ara el terrorisme al País Basc "no mata", ha dit que, igual que a ETA no se li va donar "res" quan matava, "res" se li pot donar ara "per deixar de matar". A més, ha destacat que a Miquel Àngel el van segrestar i assassinar per ser del Partit Popular. En aquest sentit, ha assegurat que no hi pot haver equiparació entre els quals disparaven les armes "i els que posàveu clatell".