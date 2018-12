Torra apel·la a "la pau, el diàleg i la no violència" després de visitar a Forcadell a la presó

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat aquest diumenge a "la pau, el diàleg i la no violència" després de fer una visita a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que es troba al Centre Penitenciari de Mas d'Enric ( Tarragona).





En la seva intervenció en un acte de suport Foracadell davant la presó, organitzat per l'ANC, Torra ha llegit una carta de l'expresidenta, que ha agraït que en la manifestació en rebuig al Consell de Misnitros de divendres els independentistes van demostrar ser "un poble cívic i pacífic, amant de la pau i la llibertat ".





"En nom de Carme i de totes les dones represaliades, em permeto demanar-vos que seguiu com sempre, moltes gràcies per haver estat aquí i per estar les setmanes i mesos que vindran", ha defensat Torra.





El president ha assegurat: "Ens enfrontem a l'intolerable, i l'any que ve és l'any de la llibertat", i ha desitjat una feliç nadal a l'expresidenta, a l'ha descrit com una dona excepcional, ia la seva família.





Torra ha anunciat que aquest dilluns visitarà a l'exconsellera, Dolors Bassa, a la presó de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), mentre que dimarts anirà a la presó de Lledoners (Barcelona) per veure als presos independentistes.













Al Centre Penitenciari de Puig de les Basses també s'ha celebrat un acte aquest diumenge per homenatjar les dones independentistes "represaliades", que ha consistit a envoltar a peu el perímetre de la presó.