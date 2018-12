Ultimátum a Torra de l'ANC: Si no compleix, serà substituït

Les desavinences internes entre els independentistes tornen a aflorar. Havent-se complert un any de les eleccions del 21-D i davant el fracàs de 'aturada de país' dels CDR , l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) culpa la Generalitat que encara no s'hagi aconseguit la República Catalana per la seva "inacció "i els seus" massa contradiccions "que està mostrant davant el Govern de Sánchez.





Paluzie, intervenint a l'auditori del Fòrum de Barcelona, ha explicat que el Govern ha de complir estrictament el seu objectiu cap a la independència, ja que, si no ho fa, "perdrà el suport d'una part de la base independentista".





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha expressat que la seva organització vol confirmar si el Govern de Torra "es prepara per a la independència o no", apuntant que si la resposta a és negativa, l'única opció passarà per substituir-lo. "Si no compleix, l'única alternativa serà la seva substitució".





A més, la presidenta de l'ANC critica que la seva organització dialoga amb els partits independentistes però que ells es mostren distants davant la causa de la independència de Catalunya: No significa el mateix per a tots ells el mandat de l'1 d'octubre ni ha acord sobre què fer a partir d'ara ".









L'estratègia de l'ANC per la independència catalana

Paluzie reclama a la Generalitat una estratègia conjunta entre tots els actors que reclamen la separació d'Espanya, tot i que "segons que unitat pot significar renúncies". Des de la ANC, consideren indispensable que Torra posi aquesta màxima com "límit" unitari per avançar cap a la República Catalana.





"És important que estiguem en la taula i que evitem passos enrere, però intentarem fer una pressió més efectiva. S'ha d'actuar des de la convicció i la determinació, i no des de la renúncia ni l'engany ", ha avisat la vicepresidenta de l'ANC.





A més, l'ANC reclama actuar "sense dates però aviat". "No volem esperar set anys a una eventual sentència des d'Estrasburg per alliberar els presos i que tornin els exiliats. Sabem amb certesa que amb la independència serem lliures ". "No podem esperar set anys: hem de trobar la brúixola i posar la marxa cap a la independència. Ens ho juguem tot ", ha afirmat Paluzie.





"Què més ens ha de fer l'Estat perquè ens adonem que no ens reconeix ni reconeixerà mai com a subjecte polític?", Ha clamat la vicepresidenta de l'organització independentista.









La resposta de Junqueras a Torra després del Consell de Ministres

Per la seva banda, el líder empresonat d'ERC, Oriol Junqueras ha declarat en una entrevista a TV3 que confia que la reunió a Barcelona entre Pedro Sánchez i Quim Torra "obri una nova etapa de diàleg entre governs".





"És evident que tothom sap que aquest conflicte, que ara reconeixen, només es pot resoldre per la via del diàleg ia través de les urnes, fet que demostra que més del 80 per cent dels catalans és partidari d'un referèndum", afegeix Junqueras.





Tot i això, Junqueras reivindica les protestes per la independència sempre que siguin "massives i cíviques". "Catalunya sempre ha protagonitzat les manifestacions més massives i cíviques dels últims anys a Europa i al món sencer i aquesta ha de ser la via de seguir", recalca l'exvicepresident.









El líder d'ERC també ha opinat sobre el bateig de l'aeroport del Prat com el Josep Tarradellas: "Em sembla correcte com m'hauria semblat una gran decisió posar el nom de Francesc Macià o Lluís Companys. La qüestió és qui ho ha decidit i com. Com és que el nom de l'aeroport de Barcelona no ho vol, la ciutat de Barcelona o Catalunya i les seves institucions? És una evidència, notable, de com i qui pren decisions sobre les nostres vides i el nostre país. És evident que estaria molt millor en mans de les institucions catalanes que de les espanyoles ", afirma Junqueras.





Tornar a la unilateralitat com a única opció

La reiteració de l'ANC per una via unilateral ha englobat completament el seu discurs, a més d'haver advertit que "no serveix de res i debilita l'independentisme" continuar demanant un referèndum acordat i legal.





"Els referèndums són binaris aquí ia tot arreu perquè es fan per aclarir sobre una opció concreta", ha argumentat Paluzie, i ha demanat a Torra que "si han de negociar, ho facin amb moral de victòria".





Igualment, la vicepresidenta l'ANC ha sentenciat que la seva organització "mai criminalitzarà les accions de protesta dels CDR", vagin emmascarats o no, ja que afirma que diversos activistes independentistes ja han viscut la "repressió".